PALMA U SKUPŠTINI: Za dijalog morate da budete reprezentativni!

BEOGRAD - Moje pitanje se odnosi na Predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika. A šta ćemo sa onima koji nisu u parlamentu? Dokle ćemo mi, narodni poslanici, da tolerišemo onima koji lažu i napadaju. Šta su mere za one koji napadaju porodice visokih funkcionera? Danas svako može da formira političku partiju i da kaže „evo ja sam predsednik te i te partije i imam pravo da učestvujem u dijalogu“. Koji dijalog? U dijalogu treba da učestvuju oni koi su reprezentativni. Kao što imate na primer u jednoj firmi deset sindikata, ali dva tri nisu reprezentativna. I oni se zovu sindikatima, ali ništa ne znači to što oni govore.

Veliki broj partija je izašao na izbore, ali nije prešao cenzus, a oni drugi nisu izašli na izbore, jer su znali da ne mogu da pređu cenzus, pa im je izgovor da su mediji zatvoreni i slično“, izjavio je danas predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, postavljajući poslaničko pitanje koje se odnosilo na Predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

„Mi moramo ili da dorađujemo zakone koji se tiču onih koji ugrožavaju bezbednost političara i visokih funkcionera ove države ili da primenjujemo postojeće. Šta ovaj kodeks ponašanja u parlamentu znači ? Da vidi neko iz Evropske unije da li smo mi civlizovani i da nas kao civilizuje u 21. veku.

Ajmo jednom da se bavimo istinom i onim što se dešava u Srbiji i da od svakog predloga zakona koji dođe u parlament građani imaju koristi. Da li da se poštuje zakon ili da se poštuju neki koji kažu „ugrožena su ljudska prava“, a oni mogu da sa motornom testerom da ulaze u RTS. I koje su bile kaznene mere ? Nikakve. I šta mi dolazimo da mlatimo praznu slamu u parlamentu. Ne smemo njima da odgovorimo. Pazi Boga ti! I kada predlažemo ovakve zakone, kao što je kodeks ponašanja u parlamentu, pa nećemo mi da gledamo da li je neko pustio brkove ili ne ili kako se obukao. Narodni poslanici su predstavnici političkih stranaka.

Narodne poslanike je narod poslao u parlament. I imaju pravo i za to pravo imaju imunitet i nikada niko od narodnih poslanika nije prvi napao nikoga iz opozicije, osim da je odgovorio na napade i čak se ne pozivaju na imunitet, a ti drugi tuže, pa čak i ne dođu na ročište, jer je istina na drugoj strani. Ja molim i predsednika Skupštine i šefove poslaničkih grupa da reagujemo, a ne samo „eto mi radimo i to i to će sutra biti na dnevnom redu“ i da neko ocenjuje naš rad. Da su oni iz Evropske unije ocenjivali naš rad pošteno i bez primenjivanja dvostrukih standarda mi bi do sada već bili u Evropskoj uniji. Ali kao takvi bi im smetali, zato što se ekonomski razvoj Srbije razlikuje od najrazvijenijih država u Evropi“, rekao je Marković.

Kurir.rs

Kurir