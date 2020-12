PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO: Nova ulaganja u Vojsku Srbije

BEOGRAD - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas pripadnicima Vojske, kojima je uručio odlikovanja, da je razgovarao sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem i načelnikom Generalštaba Milanom Mojsilovićem o obezbeđivanju novca za kupovinu važnih borbenih sredstava. "Uspeli smo da obezbedimo novca za kupovinu važnih borbenih sredstava. Kraj je godine, kada možete da napravite analizu ima li viška novca, a uvek je najbolje taj višak uložiti u odbranu zemlje", rekao je on.

Vojska Srbije jača za 83 podoficira

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas, u Kongresnoj sali Doma Garde, svečanosti prijema polaznika 16. klase Osnovnog kursa za podoficire u profesionalnu službu u svojstvu podoficira. Navedenu klasu kursa za podoficire u Centru za obuku i usavršavanje podoficira “Milunka Savić” u Pančevu završilo je 95 polaznika, a na današnjoj svečanosti njih 83 dobilo je stalno zaposlenje, dok ga je ostalih 12 već imalo, čime je Vojska Srbije dodatno osnažena. Čestitajući prisutnima prve podoficirske činove, ministar Stefanović poručio je da je velika čast biti starešina vojske te istakao da je to “najveća čast koju neko može da ima u ovoj zemlji”, ali i da su to ljudi od kojih se u državi najviše očekuje. - Vi ste oni na koje otadžbina računa svakoga dana i u svakom trenutku. Pokazali ste zavidne organizacione sposobnosti i ispunili sve potrebne kriterijume. Zadovoljan sam danas, jer dobijate stalno zaposlenje, a posebno sam zadovoljan jer popunjavamo podoficirske redove. Naglasio bih da brinemo o standardu ljudi koji rade u vojsci, koji su njen ključni deo, njena kičma. O tome smo i general Mojsilović i ja razgovarali sa predsednikom Vučićem i imamo njegovu snažnu podršku kao vrhovnog komandanta da nastavimo opremanje vojske - istakao je ministar Stefanović. On je naglasio da će se kao ministar odbrane zalagati da sistem ima kontinuirano povećanje standarda. Prema njegovim rečima, oni koji se opredele da im vojska bude karijera moraju da znaju da sa tim mora da se živi. - Hvala vam što se se opredelili da radite ovako težak posao, znajući da nema meda i mleka, ali da je čast ogromna. Zato je naše poštovanje prema ljudima koji se opredele da nose uniformu ogromno. Vojska nije slučajno institucija koja uživa najveće poverenje u našoj zemlji - istakao je ministar Stefanović. Nakon čitanja naredbe o unapređenju i dodeli stimulativnih mera, ministar Stefanović uručio je poklone - ručne satove prvoj trojici u rangu vodnicima Jovanu Mijailoviću, Milošu Miriću i Petru Ivetiću. Kako je istakao najbolji polaznik 16. klase Osnovnog kursa za podoficire vodnik Jovan Mijailović počastvovan je što se u ime svojih drugova i kolega danas obraća prisutnima. - Ovo putovanje koje je davno započeto godinama rada, truda, posvećenosti, želje i ljubavi prema otadžbini, donelo je sa sobom razne ispite kroz različita testiranja, selekcije i prepreke. Učenjem smo se razvijali i jačali, stremeći ka tome da postanemo junaci svog vremena. Junaci dostojni velike zemlje, koju smo nasledili, kao i njene prebogate istorije, stavljajući ispred nas misiju, da neizvesnu budućnost pretvorimo u slavnu prošlost - rekao je vodnik Mijailović i dodao će podoficiri utabanom stazom slavnih predaka nastaviti dalje svoj put "spremni da svoje živote predaju na uslugu svom narodu i svojoj državi". Na današnjoj svečanosti upriličen je prigodan kulturno-umetnički program, a prisustvovali su i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković, pomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević i načelnik štaba Komande za obuku pukovnik Nikola Dejanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir