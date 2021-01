UDOVIČIĆ U BOŽIĆNJEM INTERVJUU: Godina iza nas je bila puna izazova i iskušenja - Cilj od koga nijednog momenta neću odstupati

Da nije šampion po karakteru i delima, Vanja Udovičić bi mogao da uživa u sadašnjoj funkciji, da se "slika sa uspešnima", ponekad uputi prekor...

Ali kao što je godinama svakodnevno naporno radio u bazenu da bi osvajao medalje, tako je i sada svakodnevno posvećen ministarskim obavezama. Dobro zna da je rad jedina garancija uspeha, ali i to da svojim učinkom pomaže sadašnjim asovima da ostvare svoje snove.

Takav stav, timski rad u Vladi i rezultati koje je Ministarstvo omladina i sporta ostvarilo Udovičiću su doneli peti uzastopni mandat od 2013. godine.

Mandat u kome ne misli da smanji gas, naprotiv, sebi i saradnicima u agendi za 2021. godinu upisao je brojne zadatke od kojih će srpski sport imati višestruku korist.

foto: Printscreen Instagram/avucic

Godina za nama – „bila ne ponovila se”. Kako se sport prilagodio novim okolnostima?

Godina iza nas je bila puna izazova i iskušenja. Zato, prvo želim da se zahvalim svima koji su ostali posvećeni našim zajedničkim ciljevima, koji su pokazali snagu i solidarnost kada je bilo najpotrebnije i na sportskom terenu, ali i van njega. Hvala na trpeljivosti, istrajnosti i posvećenosti, na svakom strahu i umoru koji je ostavljen bez šanse da nas savlada. Dani koji su više uzeli nego što su dali u godini iza nas naučili su nas, verujem, da smo svi tim i u životu baš kao i u sportu od toga kakvi smo jedni prema drugima, koliko smo odgovorni i solidarni zavisi ono što će nam i lično i profesionalno doneti svaki zajednički dan. I taj ispit smo položili i pokazali da jesmo tim koji i kada je najtaže ostaje jak i to ne samo dovoljno jak da ne odustane, da opstane, već i da pomogne drugima. Na to sam posebno ponosan i zahvalan sistemu sporta.

Sport je pokazao, koliko je zapravo važan i vredan segment svakog društva, jer je ogroman broj akcija koje je organizovao kako bi pomogao svima u pandemiji i koliko god da je prinuđen da promeni neke osnovne postulate rada i funkcionisanja, nije stao, prilagodio se. I to je ono što sport čini posebnim. Sport se neretko meri kroz medalje i pehare, ali je sport mnogo više od toga i ovi dani su to i dokazali.

foto: Ministarstvo omladine i sporta

Možete li nam reći precizne brojke koliko je država dotirala sport kroz besplatne PCR testove i novčanu pomoć.

Zaštita zdravlja svih učesnika u sportu je bio i ostao naš prioritet. Zato smo u fokus stavili pre svega prevenciju i bezbednost sportista. To je bio razlog zbog koga smo omogućili da se sportisti i treneri besplatno testiraju u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Cilj je bio da se znatno smanji mogućnost zaražavanja, pa onda i da se bezbedno nastave trenažni procesi i takmičenja. Do sada se u Zavodu testiralo više od 4000 sportista i trenera. To jeste i finansijska pomoć, jer sportisti koji su izloženi znatno većim naporima, ali i kontaktima moraju da se testiraju u kontinutitetu. Bez pomoći države to bi bio znatan finansijski trošak koji bi ugrozio u velikoj meri rad sporta da je bio na teretu sportskih organizacija.

Svi predsednici saveza naglašavaju zahvalnost MOS i vladi na ogromnoj pomoći ne samo u doba pandemije, već i prilikom organizacije svih takmičenja.

Pošto je u sportu sve merljivo „rezultatom na semaforu” i u segmentu finansiranja taj rezultat kaže da nikada nisu bila veća ulaganja u sistemu sporta.

I u vremenu pandemije očuvani su budžeti svim savezima, nije bilo dana kašnjenja u isplatama nacionalnih priznanja, stipendija i nagrada. Pored toga, doneli smo Program finansijske podrške sportskim organizacijama i još jednom dokazali i pokazali da je država najveći oslonac sistemu sporta u Srbiji. U okviru Programa za smanjenje negativnih posledica uzrokovane korona virusom, država je obezbedila 1,1 milijardu dinara za podršku sportu. Obezbeđena je pomoć za 298 klubova širom zemlje za različite sportove. To je dokaz da mi sa reči uvek prelazimo na dela - država je na sve ove načine i to kako kroz apsolutno očuvanje svih redovnih davanja, tako i kroz dodatna davanja, pomogla i sportu i time dala jasan odgovor koliko je sport prioritet ove Vlade. Sve ovo su mere kroz koje su data rešenja za prevazilaženje ogromnih izazova sa kojim se sektor sporta sada suočava, i to ne samo za očuvanje sportska, već i za očuvanje egzistencije hiljada ljudi koji žive od rada u sistemu sporta.

foto: Ministarstvo omladine i sporta

Pokazali smo se kao odlični domaćini, i sada već imamo ogromno iskustvo u organizaciji međunarodnih takmičenja. Taj trend nastavljamo, pa nas i u ovoj godini čeka organizacija velikih međunarodnih takmičenja poput Olimpijskog kvalifikacionog turnira u košarci za muškarce, Evropskog prvenstvo u odbojci za žene, Svetskog prvenstvo do 23 godina u rvanju, Evropa kupa u skijanju, Školarijade i dr. I tu smo pomerili standarde i danas je Srbija zemlja koja se uzima kao primer i za organizaciju međunarodnih takmičenja.

U nacionalni program „Srbija 2025” ušli su trenažni centri za razne sportove. Ko će se prvi useliti?

Ulaganje u sportsku infrastrukturu je investicija ne samo u sport, već i u zdravlje, turizam, privredu. Sportski objekti su višestruko značajni iz mnogo aspekata.

Kroz projekat "Srbija 2020-2025" smo definisali na čemu želimo da radimo u narednom periodu, od nacionalnog stradiona do rekonstrukcije i izgradnje devet stadiona širom Srbije, do bazena i dvorana.

Prvi će se svakako useliti savezi čija je nacionalna kuća Multifunkcionalna dvorana na Košutnjaku u Beogradu, koja se uveliko gradi i biće završena do kraja ove godine. Multifunkcionalna dvorana je trening centar za šest sportova – rvanje, džudo, tekvondo, karate, streljaštvo i sportsko penjanje. Sasvim sigurno će biti jedna od najfunkcionalnijih i najlepših u regionu, ali i u Evropi. Dvorana tog tipa ima višestruki značaj za sistem sporta u Srbiji i to kako za postizanje vrhunskih rezultata, tako i za uključivanje većeg broja dece u sistem sporta. Uz to sportisti drugih zemalja imaće mogućnost da dođu na pripreme kod nas.

foto: Ministarstvo omladine i sporta

Kao ministar negujete praksu da posećujete sportiste dok su na pripremama, da li mislite da to doprinosi kasnijim boljim rezultatima?

Verujem da je direktan kontakt i razgovor najbolji način rada, jer samo tako možete i da vidite i da čujete, pa onda i da rešite sve probleme koji su na terenu. Oko 140 jedinica lokalnih samouprava sa ne znam kojim ukupnim brojem klubova sam obišao za nešto više od godinu dana. Nema reprezentativaca Srbije sa kojima nisam bio u direktnom kontaktu, otvoreno i odgovorno. I sam sam bio jedan od njih i zato danas imam taj pristup, jer nekada sitnice odlučuju i nekada je osećaj da je neko tu za tebe da te sasluša, razume, podrži važniji od svega. Finansijska podrška države se danas podrazumeva, a ni izbliza nije tako bilo ne tako davno.

Kao bivši sportista znam koliko je važno trenirati i pripremati se u što boljim uslovima, pa sada insistiram da se lično uverim u kvalitet uslova i atmosferu koja vlada među našim sportistima, i to sportistima od reprezentativaca do najmlađih.

Srbija po procenama raznih svetskih statističara i stručnjaka može da osvoji od 8 do 15 medalja na OI. Ko su vaši favoriti za odličje?

Ne bih nikoga posebno da izdvajam. Verujem u sve naše sportiste i potpuno sam siguran da će svako od njih dati sve od sebe da se zastava Srbije vijori u Tokiju i da se čuje himna “Bože pravde”. Kao neko ko je tri puta učestvovao na Olimpijskim igrama, znam da je nezahvalno davati prognoze, ali uvek postavljamo ciljeve visoko. Morate da sanjate velike snove i želite mnogo, kako biste to dostigli i ostvarili, ako ne težite ka samom vrhu onda ne možete ni da se popnete na njega. Finansiranjem države – direktno preko saveza i kroz programe Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta Srbije obezbeđeni su svi uslovi kako bi naši vrhunski sportisti ostvarili istorijski uspeh. Uslove imamo, a verujem i dovoljno želje, snage, upornosti, inata, posvećenosti i motiva da oborimo i rekorde koje smo postavili 2016. godine.

foto: Ministarstvo omladine i sporta

S obzirom da će se ove godine igrati uz redovna igrati i takmičenja odložena zbog pandemije, može li Srbija da nadmaši 47 medalja iz 2018. godine?

Srpski sportisti su mnogo puta do sada pokazali da nema nemogućeg. Obaranje rekorda je veliki izazov u sportu, ali tim Srbije je dokazao da to može i ume. Verujem da možemo da nadmašimo sami sebe, verujem da možemo još više i bolje. Sport u Srbiji, kao i svuda u svetu funkcioniše u novim uslovima, ali sa snagom lidera koji jesmo, sa istrajnošću pobedničkog karaktera koji imamo, sa energijom koju ulažemo, sa motivom onih koji su naučili kako da obaraju rekorde, sa željom onih koji znaju da je spajanje i timski rad neophodni deo formule svakog uspeha i sa inatom po kome smo prepoznatljivi, znam da i hoćemo i umemo i možemo još mnogo jer za nas su granice samo tamo dokle mi odlučimo da stignemo!

Vaši ciljevi za 2021. godinu?

Cilj od koga nijednog momenta neću odstupati je da učinim da sport bude dostupan svima. Radićemo i dalje na jačanju svesti o značaju sporta u svakodnevnom životu kao preduslovu zdravlja. Naravno, nastavićemo i sa kontinurinim ulaganjem u vrhunski sport i sportsku infrastrukturu, kao i da u rekordnom roku isplaćujemo nagrade za osvojene medalje i da redovno isplaćujemo nacionalna priznanja i stipendije našim najboljim sportistima. Takođe, pristupićemo izradi nove Strategije razvoja sporta, radićemo na dopunama i izmenama Zakona o sportu i Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

To je uvek dugačak spisak, a pošto je sport moj život, a ne samo moj posao, svaki je uvek na neki način vezan za sport.

