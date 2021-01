OVO JE NAJPLAĆENIJI FUNKCIONER U ISTORIJI SRBIJE! Bajatović mesečno inkasira 3,9 MILIONA DINARA ili 66 prosečnih radničkih plata!

Bahati funkcioneri poput socijaliste i direktora JP „Srbijagas“ Dušana Bajatovića - koji obavlja ukupno osam funkcija, zahvaljujući kojima svakog meseca inkasira čak 66 prosečnih srpskih plata - te članova Odbora direktora NIS, koji svakog meseca uzmu gotovo po 13 prosečnih zarada, primer su partijskih profitera koji su se u svojoj osionosti otrgli bilo kakvoj kontroli, ocenjuju stručnjaci za Kurir!

Oni poručuju da upravo zbog takvih sistem mora pod hitno da se menja. Naime, Bajatović mesečno „zaradi“ cirka 3,9 miliona dinara (pored toga, prema podacima iz imovinske karte koja je objavljena na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, on je juna 2019. primio i jednokratnu godišnju nagradu kao član NO „Jugorosgaza“ u iznosu od čak 1,47 miliona dinara), a imajući u vidu da je prosečna neto zarada u Srbiji u oktobru iznosila 60.109 dinara, prosta računica pokazuje da svakog meseca inkasira neverovatnih 66 plata!

Među rekorderima po primanjima u Srbiji, kako što je Kurir već pisao, nalazi se i supruga lidera SPO Vuka Draškovića, penzionerka Danica Drašković, koja prima penziju od 40.000 dinara, a kao član Odbora direktora NIS svakog meseca inkasira još 771.000 dinara. Ukupno Danica mesečno primi 811.000 dinara, iliti 13,5 prosečnih plata.

Daničin kolega Dragutin Matanović, takođe član Odbora direktor NIS, prima mesečno 784.000 dinara na ime te funkcije, to jest 13 prosečnih plata.

Dragan Dobrašinović, predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija, poručuje da stvari moraju da se menjaju.

- Jedini normalan princip je „jedan funkcioner, jedna funkcija i jedna plata“, kada se govori o javnom sektoru. I naravno, kompetentnost i dolazak putem javnih konkursa. To mora tako da funkcioniše da bi se sistem učinio normalnim, a to je na kraju krajeva i zakonom propisano. Sve dok ima ovih partijskih varijanti, imaćemo ovu situaciju - ocenio je on.

Otrgli se kontroli Beogradski advokat Ivan Ninić poručuje za Kurir da postoje i ljudi i institucije koji su se potpuno otrgli kontroli. - Oni očito smatraju da mogu da odrede sami svoju platu i često to pravdaju činjenicom da nisu korisnici budžeta. S obzirom na to da se ovo već decenijama ponavlja, treba doneti propis koji će regulisati sve zarade u javnom sektoru i u svim institucijama čiji je osnivač Republika, a vrši javna ovlašćenja. Takođe, u zavisnosti od toga kakva će ova godina biti ekonomski, treba razmotriti i ograničenje zarada u javnom sektoru - smatra Ninić.

Ninić dodaje da je pitanje plata u javnom sektoru uvek velika demagogija.

- Niti mogu ministri da rade za 1.000 evra, uključujući i direktore javnih preduzeća, jer je u pitanju odgovoran i složen posao, a da očekujemo da neće biti podložni korupciji. Ali isto tako ne može ni sudija koji sudi najopasnijim kriminalnim grupama da ima platu od oko 1.000 do 2.000 evra. To sve govori koliko je sistem naopako postavljen - zaključio je on.

(Kurir.rs / Ivana Žigić / Foto: Beta Dragan Gojić)

