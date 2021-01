BIVŠI OFICIR KOS: Predsednika Vučića prisluškivale NAJJAČE STRANE službe? Ovo je pokušaj DRŽAVNOG UDARA! (KURIR TELEVIZIJA)

Ljuban Karan, bivši oficir Kontraobaveštajne službe govorio je na „Kurir televiziji“ o prisluškivanju predsednika Vučića, gde je naveo da u takvim slučajevima najčešće stoje strane službe.

-Neka veza, neki nalogodavac srednjeg nivoa, neka ličnost iz političkog ili tajkunskog nivoa ili neko ko želi da sruši predsednika Vučića sa vlasti. Ili neko ko želi nasilnu promenu vlasti ili da kompromituje aktuelni državni vrh nekim papirima, a onda bi on isplivao u neku poziciju da može doći na vlast. To je drugi nivo nalogodavca, a treći je van, u inostranstvu. Ja sam ubeđen da on postoji. Da iza prisluškivanja predsednika i tako visokog državnog nivoa uvek se krije neka strana služba i to obično najjače strane službe – kaže bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan.

On navodi da strane službe prvo dolaze do podataka da su stvoreni uslovi da je moguće prisluškivati predsednika, a zatim kreću u akciju.

-Ili preko kriminalaca ili preko nekog opozicionog dela politike ili tajkuna i oni dobiju informaciju preko svoje agenture da je to moguće i onda oni kreću u prisluškivanje. To je izazov za svaku Tajnu službu i veliki uspeh – navodi Ljuban i dodaje da oni hoće sve što može da se dokuči.

Informacije koje dobiju, slažu na gomilu i po potrebi proučavaju i vade ih.

-Date pet razgovora koji ne moraju biti bitni i date šesti koji montirate. I svi će verovati da je i on tačan. To je vrlo pogodno za aktiviranje nekih novih afera, pravljenje nestabilnosati u državi, ovo mora da se shvati kao plan i pokušaj državnog udara – kaže Karan.

