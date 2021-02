DAČIĆ: Poseta Vučića Francuskoj izuzetan uspeh i potvrda partnerstva, Srbija u ratu za vakcine izašla kao pobednik

BEOGRAD - Poseta predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj veliki je politički događaj i izuzetan uspeh za svakog državnika iz zemlje koja ne pripada krugu velikih svestkih sila ili stalnim članicama Saveta bezbednosti UN, da razgovara sa predsednikom Emanuelom Makronom na tom nivou, kao i potvrda strateškog partnerstva Srbije i Francuske, izjavio je danas predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Kaže da bi to u redovnim okolnostima bio istorijski susret, ali pošto predsednik Vučić stalno ima kontakte na najvišem nivou i sa Angelom Merkel, Vladimirom Putinom, predstavicima Kine i drugim državnicima, to postane normalna stvar.

"Od 2012. godine smo u tom smislu podigli letvicu očekivanja i jedna takva stvar vam postane normalna. Svakako da je ovo izuzetan uspeh da imate mogućnost sa Francuskom da razgovarate na tom nivou", istakao je Dačić gostujući na Pinku.

Navodi da je još za vreme predsednika Borisa Tadića bio potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, ali da u to vreme nije bilo strateškog partnerstva i saradnje, kao što je sada slučaj.

"Ssta vredi sporazum ako vas neko ne podržava i čak bude negativno nastrojen prema vama", dodao je Dačić.

Ističe da sada imamo strateško partnerstvo i poštovanje od strane Francuske, da će uslediti nastavak realizacije projekata u Srbiji, kao i da je uspeh to što je Srbija u u zoni francuskih interesa.

Kada je reč o Velikoj Britaniji, Dačić kaže da je premijer Boris Džonson prijatelj Srbije, ali da ta zemlja ima svoje probleme sa EU. Dačić kaže da to što nemamo dogovoren sporazum o slobodnoj trgovini sa Britanijom nije samo naša krivica, pošto oni to ne žele, kao i da je to njihov stav za ceo region.

Dodaje da Velika Britanija hoće da se automatski primenjuje S SP koji je važio sa EU, a ne bilateralno. U SSP ima i drugih političkih stvari, tako da to nije samo pitanje slobodne trgovine, napomenuo je on.

"Mislim da je ova poseta od velikog značaja i jasna poruka da Francuska razume i da će podržati srpske interese. To nije poruka i u Londonu, gde očekuju da budete dobri i da se ne bunite, kao kada vam vade zubu i očekuju da ne udarate zubara", rekao je Dačić.

Dačić kaže da je Vučić najavio da će i sa Putinom imati uskoro telefonski razgovor, kao i sa kineksim predsednikom isto, i da je sve vezano za političku saradnju, ali i za naše ključno pitanje, a to je nabavka vakcina.

Srbija u "ratu" za vakcine izašla kao pobednik

Srbija je u "ratu" za vakcine izašla kao pobednik, izjavio je danas predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i poručio da je vakcinacija ključno pitanje oko kojeg da postoji konsenzus, bez obzira na sve političke razlike.

Dačić je preneo da mu je predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister u razgovoru koji su juče vodili povodom nastavka međustranačkog dijaloga, rekao da je u nemačkoj štampi video da je Srbija šampion u procesu vakcinacije.

"Kad takvu konstataciju čujete od predsednika Spoljnopolitičkog odbora u uslovima kada se to nije očekivalo, drago mi je. Očekivalo se da zemlje koje nisu članice Evropske unije imaju problema u snabdevanju vakcinama, a nabavka u Srbiji pokazuje odgovoran odnos države prema tom pitanju", rekao je Dačić za TV Pink. Dačić je poručio da je sada najvažnija stvar da se sprovede masovna vakcinacija kako bi se stvorili uslovi da se Srbija vrati svakodnevnom životu.

"Čuli smo direktora Svetske zdravstvene organizacije koji kaže da se maltene vrši genocid u oblasti nabavke vakcina. Svi dogovori koji postoje da se vakcina ravnomerno raspoređuje su propali. Mi imamo prijatelje na svim stranama i to su uspesi naše spoljne politike", rekao je Dačić. Kaže da je bilo predrasuda prema ruskim i kineskim vakcinama, te da su i jedna i druga pokazale da se nalaze visoko kada je reč o kvalitetu.

