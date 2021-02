SKANDAL! Bajden čestitao Dan državnosti i zatražio od Srbije da prizna Kosovo i Metohiju! VUČIĆ: Nema ništa od toga!

Novi američki predsednik pokazao šta će biti politika SAD. Srpski predsednik odgovara da im je već u lice rekao šta misli o međusobnom priznanju, dodavši da to ne stoji ni u jednom aktu svetskih organizacija

Predsednik SAD Džozef Bajden čestitao je predsedniku Aleksandru Vučiću Dan državnosti Srbije, 15. februar, ali je i prvi put u protokolarnu čestitiku, koja se iz godine u godinu šalje iz Bele kuće, ubacio i nameru Vašingtona da dijalog Beograda i Prištine dovede do „međusobnog priznanja“. Vučić je zahvalio Bajdenu na čestitki i poručio da od međusobnog priznanja nema ništa.

Jasan odgovor

- To ne stoji ni u jednom aktu svetskih organizacija, ni EU, ni u jednoj rezoluciji. Bilo je pokušaja da se taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rešenje i u Vašingtonskom sporazumu. Već sam im u lice rekao šta mislim o međusobnom priznaju i moj odgovor neće biti drugačiji. Srbija na to ne pristaje - izjavio je Vučić i dodao da razume da je to nova američka politika.

On je dodao i da mu različite ideje padaju na pamet kako bi on mogao da čestita američkom predsedniku 4. jul, ali da je najvažnije da on, kao predsednik Srbije, reaguje odgovorno i da čuva interese Srbije. Vučić je kazao i da je za Srbiju Sretenje crveno slovo jer je mnogo toga započeto i napravljeno na Sretenje.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za Kurir da je Bajden izneo poznat i nepromenjen stav Amerike, te da ništa nije dramatično.

Naznaka novih odnosa

- Stav o međusobnom priznanju obavezuje Srbiju samo da to primi k znanju, ne znači da je to zacrtano i neće se zbog toga ugroziti srpsko-američko partnerstvo. Ono što se čulo u kongresnoj debati i na drugim mestima jeste zamisao da se Srbija ne pritiska da prizna Kosovo, ali da će Priština biti zadovoljena mestom u UN. To članstvo neće značiti međunarodno pravno priznanje države i moglo bi da bude jedno od inovativnih rešenja o kojima je nedavno govorio francuski predsednik Emanuel Makron - kaže on.

Diplomata u penziji Zoran Milivojević smatra da je Bajdenova čestitka Vučiću prva jasna naznaka kako nova administracija SAD vidi svoje odnose sa Srbijom.

Evo šta je napisao Bajden Podrška za EU, zahtev u vezi sa Kosovom U ime američkog naroda, upućujem iskrene čestitke vama i vašim sugrađanima povodom Dana državnosti Srbije, 15. februara, piše u pismu čestitki Džozefa Bajdena upućenoj Vučiću. Američki predsednik je naveo da, imajući u vidu 140 godina partnerstva dveju zemalja, SAD ostaju trajno posvećene unapređenju ekonomske saradnje, regionalne stabilnosti i demokratskih vrednosti. - I dalje ostajemo nepokolebljivi u podršci cilju Srbije u pogledu evropskih integracija i pružamo vam podsticaj da i dalje preduzimate teške korake ka postizanju tog cilja, uključujući uvođenje neophodnih reformi - poručio je Bajden. Međutim, prvi put se u protokolarnoj čestitki američkog predsednika Srbiji pominje ishod dijaloga, te Bajden ovoga puta naglašava podršku SAD postizanju „sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom koji je fokusiran na međusobno priznanje“. - Snaga naših odnosa temelji se na dubokoj istoriji veza između naših naroda koji su ratovali kao saveznici u oba svetska rata i mi izuzetno cenimo veliki doprinos koji su Srbi dali američkom društvu u mnogim oblastima - dodao je Bajden.

Haradinaj opet preti Srbiji Priznajte Kosovo ili se ujedinjujemo sa Albanijom Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ponovo je poručio predsedniku Vučiću da je bolje da prizna Kosovo jer će, kako tvrdi, Kosovo „nastaviti svoj put ka ujedinjenju sa Albanijom“. Vučić je rekao da ne misli da Haradinaj laže kada govori o ujedinjenju sa Albanijom. - Sada je potpuno jasno da je to od početka bila američka ideja, jasno je da oni hoće potpuno poniženje Srbije. Sve što imam da kažem rekao sam u lice u Beloj kući. U redu je što već drugi put Haradinaj preti da će me srušiti. Uvek je moguće, a da li će da se dogodi, to ćemo da vidimo. Reč je o opasnom čoveku. Dovoljno sam veliki da ne učestvujem u poniženju svog naroda i rušenju svoje države.

