MILENKO JOVANOV UPOZORAVA: Đilas se nudi za saradnju kriminalnim klanovima na uklanjanju Vučića!

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov upozorio je na opasne izjave lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u kojima on okrivljuje predsednika države za postojanje mafije. Jovanov kaže da je dobro poznato da je Đilasova opterećenost Vučićem dobila patološke razmere.

- Novo je što je danas celom svetu pokazao razmere te patologije i izopačenog pogleda na svet. U tom haosu u glavi, Đilas je zaključio da je Vučić kriv za sve. I za to što se Đilas kezio na selfiju sa Vladom Japancem, bivšim pripadnikom zemunskog klana, osuđenim za ozbiljna krivična dela, Đilasu su verovatno krivi Vučić i SNS. I za to što je Marinika Tepić od pančevačkih kriminalaca, sa kojima se družila, naručivala "iseljavanje" novinara Miće Milakova, kriv je Vučić i kriv je SNS. I za to što je predsednik beogradskog odbora Đilasove stranke, Marko Bastać, nabijao kumu kesu na glavu i mlatio ga vijačom, kriv je Vučić i kriv je SNS. I za to što im na stranačkim promocijama u prvim redovima sede narko-dileri, kriv je Vučić i kriv je SNS - izjavio je Jovanov.

foto: Sonja Spasić

Kako je rekao, sve ovo "infaltilno optuživanje Vučića za sopstvene svinjarije nije toliko opasno, osim možda u kontekstu Đilasovog mentalnog stanja".

- Opasno je nešto drugo. Opasno je, što sada jasno i nedvosmisleno, Dragan Đilas svesno i namerno, lično, preko partija koje kontroliše i medija koje drži u šaci, minmalizuje, ismeva i relativizuje svaku pretnju koja je upućena Aleksandru Vučiću, ili članovima Vučićeve porodice. Bilo da je pronađeno oružje u Jajincima, ili da plaćeni ubica Čaba Der, da izjavu mađarskim istražnim organima da mu je nuđeno da ubije Vučića, ili sada kada je jasno da je jedan kriminalni klan imao ideju da izvrši atentat na Vučića, Đilasova reakcija je ista - ismevanje, relativizacija i minimiziranje opasnosti - upozorio je funkcioner SNS.

Jovanov smatra da Đilas zaslužuje da bude saslušan, jer ovo što je danas uradio predstavlja "ponudu za saradnju kriminalnim klanovima na uklanjanju Vučića".

- Đilas bi, po toj ponudi, pružio političku i medijsku podršku, a na njima bi bilo da obave preostali deo posla. Jer, Đilasu je, po svemu sudeći, Vučić kriv što je živ - zaključuje Milenko Jovanov.

