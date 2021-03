ZORAN PANOVIĆ O PROTEKLIM IZBORIMA U ZAJEČARU, KOSJERIĆU I BUJANOVCU: SNS potvrdila dominaciju,opozicija da se ne zavarava

BEOGRAD – Srpska napredna stranka na izborima u Kosjeriću i Zaječaru potvrdila je svoju dominaciju koja je neupitna, ocenjuje rezultate lokalnih izbora koji su održani prethosnog vikenda, programski direktor Demostata Zoran Panović, uz konstataciju da oni ne mogu da budu egzaktni, jer opozicija nije učestvovala na izborima, ali da ne treba da ih zavara - da SNS nije u većini gradova u Srbiji najjača stranka.

“Srpska napredna stranka je organizovana i ima lokalne odbore, jaku strukturu i podsećam da danas u Srbiji samo naprednjaci mogu da iskontrolišu sva biračka mesta. To više ne može ni SPS, a kamoli DS. I to je veliki problem za višepartijski sistem”, rekao je Panović za Tanjug.

Upitan da prokomentariše mogućnost da SNS i SPS budu na zajedničkoj listi na republičkom nivou, kao što su to dogodilo u Kosjeriću, Panović ocenjuje da bi socijalisti, kada ne bi bili zajedno sa naprednjacima, u nekim okolnostima bili malo jači od Pokreta socijalista.

“Nije baš SPS toliko pao, malo karikiram stvari, ali taj proceš isisavanja vazduha iz SPS od SNS je već mnogo odmakao. Sudbina SPS je uz SNS. Čak i u nekom hipotetičkom raspletu, da opozicija pobedi i da im fali SPS, mislim da SPS više ne bi imao snage, ni kapaciteta za još jedan zaokret”, rekao je on.

On smatra da SPS treba da “veže” svoju sudbinu za SNS, ili kao pridružena članica u koaliciju ili da se integrišu u tu partiju i budu nešto kao Pokret socijalista, jer je, prema njegovoj oceni, prošlo vreme kada je naprednjacima treba bilo kakav koalicioni partner.

“Vučić i SNS mogu da vladaju sami i ne treba im niko. Mislim da ono što je bila neka vrsta zlonamerne i tendenciozne opaske ka SPS da se ide na zajedničku listu sa SNS, a što su socijalisti doživljavali kao uvredu i poniženje je sada realnost. Mislim da bi SPS sada to sa oduševljenjem prihvatio”, rekao je Panović.

Za opoziciju kaže da iskreno ne zna šta žele i ocenjuje da je to “bavljenje samim sobom” iznurujuće i za građane koji su opoziciono nastrojeni i za njih.

Panović smatra i da je Boško Obradović, koji danas najavljuje mogućnost formiranja “nove opozicije”, na neki način žrtva opozicionog rada poslednjih godina s obzirom da on nikada nije bio na vlasti.

“Ovo su manje-više sve frakcije DS-a i mislim da je on izgubio neko svoje vreme i svoj potencijal. Mislim da i on to sada shvata. Obradović je dobro primetio da se lako može doći dogodine u neku bizarnu situaciju da Boris Tadić opet bude možda naizgledniji kandidat opozicije”, rekao je Panović.

Prema Panoviću, koalicija za beogradske izbore 2018. godine, Dveri – Dosta je bilo koju naziva preuranjenom sada ima veliki potencijal sa pojavom korona virusa i antivaksera, s tim što je, kako kaže u međuvremenu Obradović otišao ka centru, a Saša Radulović u jurodivu desnicu.

“Rezervoar biračkog tela postoji, međutim, Vučić kao vrhunski tehnolog vlasti to neće gledati skrštenih ruku i on pušta svoje razne medijske strategije da taj antivakserski deo Srbije, koji nije mali, na neki način obuzda, da ga artikuliše, pa čak možda i njih predstavi kao najozbiljniu opoziciju njemu i time banalizuje ovu Đilasovu i Jeremićevu opoziciju”, rekao je Panović.

Na pitanje šta “bojkot opoziciji” vidi kao glavno sredstvo u borbi za osvajanje vlasti, Panović kaže da je reče o “vrzinom kolu”, da im Vučić nikada neće dati uslove koje oni žele, te da im je uzdanje u Evropu kao “Vučićevo uzdanje u Covax program” i da od toga, kako kaže, nema ništa, dok za ulicu nemaju snage.

“Oni treba sada da se posvete preživljavanju i optimalizaciji rada. Opozicija je preskočila tu šansu da ima jaku opozicionu grupu od 80 poslanika, da naprave neki međukorak.Oni uvek hoće sve i odmah, a nemaju za to kapacitet i to je problem. Oni bi jedan dan da se desi da sve ovo nestane i da oni vladaju a to ne može tako”, rekao je Panović.

