RAT? NE PADA NAM NA PAMET! VUČIĆ: Srbija ne razmišlja o tome, NEODGOVORNI DAJU TAKVE IZJAVE!

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi partnerske i prijateljske odnose s Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini te da uopšte ne želi da razmišlja ni o kakvim ratovima! On je tako odgovorio na zapaljivu izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je srpski narod nazvao „genocidaši“.

- Ne pada nam na pamet ni da razmišljamo o ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smeru na bilo koji način odgovornim. Kao ni uvrede na račun drugih naroda - naglasio je Vučić u Banjaluci.

Politički bolesni

I srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je rat neprihvatljiv.

- Svako ko na to računa, neka ne računa na nas. Mi rat nećemo voditi, jer se ratom ništa ne može rešiti. Ali su njihovi ciljevi ratni ciljevi, i to je razlika... Njihova ideologija nama je poznata - rekao je Dodik.

Podsetimo, Izetbegović je kazao da je spreman da „stane ispred ljudi“ ako bude novog rata u Bosni i Hercegovini i da bi pre umro nego dozvolio da „genocidaši“ zavladaju delom BiH.

Dodik je naveo da je Sarajevo bolesno u političkom pogledu i da mora da ozdravi, a da je BiH podeljena ne zato što on to želi, već zato što je to rezultat istorijskih procesa.

Posetu Banjaluci predsednik Vučić počeo je sastankom s Dodikom i predsednicom RS Željkom Cvijanović.

Vučić je rekao da će Srbija u narednom periodu uložiti stotine miliona evra u infrastrukturne projekte u RS. On je posle sastanka Saveta za saradnju Srbije i RS u Banjaluci rekao da će Srbija platiti izgradnju mosta preko Save i sa 100 miliona evra pomoći izgradnju 17 kilometara auto-puta od tog mosta do Bijeljine.

- Procenjena vrednost tih radova je 136 miliona evra, a Srbija će na sebe preuzeti 100 miliona. Time povezujemo ceo region i pripadnike različitih naroda, kao i naš srpski narod, i nemamo razloga da se plašimo da to kažemo - kazao je Vučić.

Milioni za infrastrukturu

Navodeći da se na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS razgovaralo i o izgradnji aerodroma u Trebinju, Vučić je kazao da će od procenjene vrednosti između 98 i 100 miliona evra, Srbija direktno uložiti između 73 i 75 miliona.

- To je strateški važan projekat za celu Hercegovinu - kazao je predsednik Srbije. Najavio je i da će Srbija uložiti „milione evra“ u infrastrukturne projekte u opštini Drvar u Federaciji i opštinama Kostajnica, Dubica i Nevesinje u RS.

- To će biti primer šta ćemo da uradimo za naš narod i sve građane RS i BiH - kazao je Vučić.

Dodao je da se razgovaralo i o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini posvećenog žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu.

U delegaciji Srbije bili su i premijerka Ana Brnabić, koja je razgovarala s predsednikom vlade RS Radovanom Viškovićem, i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji se sastao s kolegom Nedeljkom Čubrilovićem, i ministar finansija Siniša Mali.

GRADONAČELNIK BANJALUKE NAPRAVIO SKANDAL Stanivuković ozvučen došao na sastanak, hteo da snima! foto: Damir Dervišagić Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na jučerašnji sastanak rukovodstva Srpske i Srbije u Banskom dvoru pokušao je da uđe s „bubicom“, što je primećeno od strane protokola predsednika, koji su to sprečili. Stanivuković je vrlo aktivan na društvenim mrežama i često snima svoje govore i ono što radi. Kako piše ATV, gradonačelnik ovaj put izgleda nije shvatio ozbiljnost sastanka, jer razgovori nosioca najviših državnih funkcija skoro pa nikad nisu otvoreni za javnost. Odgovarajući na pitanje novinara zašto je bio ozvučen tokom sastanka s predsednikom Srbije, Stanivuković je rekao da mu niko nije dao takvu sugestiju i da nije vreme za insinuacije. - Danas je svečan dan i danas se svi poštujemo. Sastanak je prošao u najboljem redu. Dobijamo školu, most, nove investiture. Ja sam srećan i ne vidim zašto jedna „bubica“ smeta - rekao je on.

O JASENOVCU Vučić: Da se ne zaborave žrtve NDH! foto: screenshot Tanjug Jedna od tema razgovora delegacija u Banjaluci bio je i memorijalni kompleks u Gradini, koji Srbija i Srpska planiraju zajednički da formiraju, a predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je suština da se neguje kultura sećanja, da bez mržnje govorimo o stradanju srpskog naroda i da to ne prepustimo zaboravu. - Da znamo, da ovekovečimo jasenovačke žrtve i mučenike, da svako dete iz Srbije, RS, cele BiH, iz mnogih delova sveta, ali pre svega naših, dolaze u Gradinu, da to bude obavezna ekskurzija, da vide i nauče kroz šta smo prošli u Jasenovcu, da to ne bude ostavljeno zaboravu - rekao je Vučić.

PONOSAN NA PRIZNANJE Od danas i ja sam Banjalučanin Povelja počasnog građanina Banjaluke jedno je od najvećih priznanja koje sam dobio i od danas i ja sam Banjalučanin - poručio je predsednik Srbije nakon što su mu uručeni priznanje i ključevi grada. Kako je dodao, čast je dobiti priznanje u gradu Petra Kočića, bana Svetislava Milosavljevića, Veselina Masleše, Marjana Beneša... Predsednik je rekao da je Banjaluka postala najvažniji srpski grad uz Beograd, grad u kojem je za svakog bilo mesta i koji je uspevao da izvuče najbolje iz onih koji u njemu žive. On je rekao da biti Banjalučanin znači i znati da je taj grad grad svih, koji su sagradile razlike da bi postao grad bez razlika.

MILORAD DODIK RS nema plan da izađe iz BiH, ali će nas isterati Republika Srpska neće ratovati za svoju samostalnost, poručio je juče Dodik i istakao da niko u Srpskoj nema takav plan, koji im se, kako kaže, pripisuje. - Republika Srpska nema plan da izađe iz BiH, ali ako političko Sarajevo ovako nastavi, oni će nas sami isterati - poručio je Dodik i istakao da se zalaže da se dijalogom dođe do najboljeg rešenja.

