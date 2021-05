VUČEVIĆ: Da sam na mestu Nebojše Stefanovića, ponudio bih ostavku na sve funkcije

- Da sam na mestu Nebojše Stefanovića ponudio bih ostavku na sve funkcije, pa nek predsednik, Predsedništvo stranke i Glavni odbor raspravljaju“. Sigurno ne bih išao na Glavni odbor i čekao da 5 ili 50 ljudi priča o meni stvari koje čitamo u saopštenjima“ , rekao je gostujući u „Pravom uglu“ na RTV potpredsednik SNS, prvi čovek novosadskih naprednjaka i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Prethodno je u saopštenju GO SNS u Novom Sadu navedeno da je doneta jednoglasna odluka da se pokrene postupak smene Nebojše Stefanovića sa svih sa svih državnih i stranačkih funkcija. Najveći razlog tome je dovođenje u pitanje bezbednosti predsednika Srbije Aleksandar Vučića koji je duže vreme prisluškivan.

-Njegovo nereagovanje na prisluškivanje predsednika govori ili o njegovoj nesposobnosti ili o direktnoj nameri da naudi bezbednosti predsednika države“, navodi se u saopštenju, a osim Stefanovićeve smene, Novosađani traže i smenu svih stranačkih funkcionera koji su učestvovali u urušavaju stranke.

Vučević je negirao je da je on pisao saopštenje, već je precizirao da je on predložio zaključak sa sednice o kome se glasalo.

Nije bilo pitanje da li ima neko konkretne dokaze ko je uključivao tastere za prisluškivanje, ko je pravio transkripte i ko je na kraju izdao nalog za to. Postoji i objektivna, komandna odgovornost. Ako vodite jedan resor koji je nadležan za bezbednost svih građana, pa i predsednika države, a iz njega se dešava napad na predsednika, onda postoji objektivna odgovornost po tom lancu komandovanje. Na taj način je izbegnuta svaka insinuacija ili moguća zloupotreba, da li ima ili nema dokaza ko je tčno všio prisluškivanje…Nijedna stranka, pa ni moja, ne treba da zameni sud i tužilaštvo. Mi impliciramo političku odgovornost – precizirao je Vučević.

MN: Nema odbrane on ovako teške opštužbe

On je istakao da na ove optužbe nema odbrane.

Stvarno mislim da od ovih optužbi nema odbrane. Šta da kažete – da ne znate da se to dešavalo? Ne mogu da zamislim da niko ne primeti da se uključuje i prati predsednikov telefon koji je pod nekim posebnim režimom zaštite – rekao je on.

Vučević je podsetio da je bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović više puta saslušavana na te okolnosti i više puta odbijala poligraf.

Iz svih informacija, zaključujem da postoji i politička odgovornost.

Naš stav i zaključak se odnosi na pitanje politike odgovornostii za to je stranka vlasna. Ne mogu da impliciram, niti da isključim krivičnu odgovornost. O ovome sam pričao 29. decembra 2019. godine na sednici Predsedništva i na Glavnom odboru stranke, ali to medijima tada nije bilo interesantno. Pred 500-600 članova GO sam tada upozorio predsednika. Nažalost, desila se potom korona, a verovatno je i predsednik bio skeptičan prema mojim tvrdnjama. To je bio moj stav koje sam javno podelio sa članovima Glavnog odbora..

Upitan kako je njegov stav postao opšte mesto, rekao je da to ni tada nije bio usamljen stav.

Sada su i formacije mnogo jasnije, činjenice su mnogo vidljivije i članstvo i organi imaju mnogo manju sumnju u to šta se desilo. Zato je odluka da se dozvoli i omogući opštinskim i gradskim odborima da se izjasne o funkcionerima stranke dobra.

Na konstataciju da je Nebojša Stefanović dovođen i ranije dovođen u vezu sa mnogim aferama– rušenje u Savamali, afera Krušik, afera Jovanjica, Vučević je podsetio da se potvrdilo da su pojedini pripadnici policije vršili pritisak na vlasnika Jovanjice da optuži Andreja Vučića, iako je „on rekao da ga u životu nije video, niti ima njegov broj telefona, već mu je sugerisano da je dobro da to kaže“.

Ko je u Gakovu, kao dolazimo do te afere? To treba tužilac da utvrdi. Da vidimo da li je neko drugi bio tu, jer Andrej Vučić nije. Da vidimo d li je neko drugi bio tu? I, da to je fukara koja je iz naših redova koja optužuje. Ponosa sam na SNS što sme i ovakve stvari da otvori i da kaže da se neko ogrešio i mislim da je ovo najbolja stranka i 99 odsto su dobri ljudi. Ima onih koji su procesuirali, osuđeni i politički smenjeni - rekao je on i ocenio da je dobra stvar da istina dolazi na videlo:

Stranka ima svoju fizionomiju, karakter i procese kako dolazi do nekih odluka, i ne treba svekolika javnost da se bavi time koliko brzo traju promene u našoj stranci.

Na konstataciju da je i Vučić izjavio da sada sve zavisi od Stefanovića, Vučević je ocenio da je to logično i ponovio da bi on ponudio ostavku na sve funkcije da je na mestu Stefanovića

Svi traže njegovu smenu. GO Beograd traži smenu, traži cela Srbija, šta se sada čeka, koji momenat? Ali, dozvoljavam da nemamo svi istu percepciju –rekao je i dodo da je zna kada će se održati sastanak Vučića i Stefanovića.

Što se tiče daljeg sleda događaja ukoliko Stefanović ne podnese sam ostavu, Vučević kaže da će onda Glavni odbor, Predsedništvo i predsednik stranke odlučivati o tome.

Možda 29.maja, a možda i kasnije na Kongresu stranke. Ovo je stvar koja je prilično sazrela da se reši, to je moj stav. Bilo kakva odluka organa SNS ne isključuje niti uključuje krivičnu niti neku drugu odgovornost.

Upitan da li je moguće da Stefanović ima međunarodnu podršku i d je okupio u stranci deo ljudi oko sebe, Vučević kaže:

Vreme će pokazati. Ne bih se kladio na to da postoji neka grupa ljudi koja bi izašla iz SNS sa njima. Ne mogu da isključim da ima neke kontakte u inostranstvu, ali ne vidim kako to može da utiče na odluke stranke-

Na pitanje ko su ostali “janjičari“ i sumnjivci u redovima SNS i otkud izglasavanje nepoverenja Zlatiboru Lončaru i Mariji Obradović, Vučević je rekao da o Lončaru konkretno nema nikakvu informaciju.

Ništa nisam čuo i donekle me iznenadila ta odluka GO u Nišu. Što ne znači da ne treba raspravljati o njegovom radu, ako ni o mom uostalom. Što se Marije Obradović tiče, očigledno da nešto GO u Somboru smeta. Ja nisam mislio na Zlatibora Lončara i tu bih stavio tačku.

Sa CRBC sve transparento Četvrti most za tri godine Na potanje da li je četvrti most koji treba da dobije Novi Sad, mogao da bude jeftiniji, Vučević kaže: Ovde nema ničeg tajnog i netransparentnog. Čuo sam te kontraargumente iz ugla koji ste spomenuli i tu se preskače činjenica da je osnov za pravljenje ovakvih ugovora međudržavni sporazum. On je zaključen 2009. godine kada su na vlasti bili oni koji puštaju saopštenja. On je međunarodno priznat i nije neka novotarija Srbije. Taj most postoji po generalnim planovima još od 70 godina. Nama su se javile tri kineske firme po tom osnovu. I mi smo prihvatili najpovoljniju ponudu od CRBC. Vlada Srbije je to proglasila za projekat od nacionalnog značaja. Prezadovoljan sam sa ovom opcijom, ovo je najtransparentnije i ekonomski najopravdanije. Rok je tri godine i ne oprećujemo budžet Grada, sve finansira država Srbije.

O ujedinjenju sa SPAS Sve ide u dobrom pravcu Nadam se da će razgovori o ujedinjenu SNS i SPAS proteći uspešno. Jer u politici je sve moguće, ali verujem da sve ide u dobrom pravcu, ali ne mogu da kažem da je to gotova stvar – naveo je Vučević.