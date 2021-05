GOST USIJANJA DRAGAN ŠUTANOVAC: Srbija je trebala da učestvuje u velikoj NATO vojnoj vežbi, nije dobra poruka vežba sa Rusima

Više od dve decenije zalaže se za demokratske principe, a u Demokratskoj stranci je od 1997. godine. Učestvovao je u rušenju režima Slobodana Miloševića, a zatim se probijao kroz hijerarhiju demokrata. Od 2016. godine je bio predsednik DS, ali je već u martu 2018. podneo ostavku zbog, kako je rekao, loših rezultata na beogradskim izborima. I tada je rekao da "I pored posrtanja, misli da je DS najbolja stranka u Srbiji".

foto: Kurir Televizija

Da li se to mišljenje posle brojnih krahova u stranci promenilo, kako reaguje na optužbe da je upropastio Vojsku Srbije dok je bio ministar odbrane, kakvi su mu odnosi sa nekadašnjim kolegama iz DS Borisom Tadićem i Draganom Đilasom, kao i kako se njegova slika sa društvenih mreža već više puta zlouoptrebljava za zavođenje starijig Kolumbijki...

O svemu ovome u emisiji Usijanje govori Dragan Šutanovac, jedan od onisvača Saveta za strateške politike. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Zemlje sa visokim stepenom razvijenosti demokratije su najbolje za život, ne kažem da autokratije za mali deo građana nisu efikasne, a treba da težimo demokratiji.

- Srbija je imala neformalni uput da li bi učestvovala u velikoj NATO vežbi koja se sada održava, ali zbog učešća snaga sa Kosova nismo prihivatili. Ali tu učestvuju sve zemlje iz okruženja, moja ideja bi bila da učestvujemo ali sa rumunskim kontigentom i izbegnemo susret sa kosovskim snagama. NIšta loše se ne bi desilo da smo učestovali, a kome je upućena to je pitanje politike.

foto: Kurir Televizija

- Veliko broj ljudi je prošao kroz DS, prema nekima imam i emotivni odnos, i neretko mi je problem da neko sa kim sa delio i sobu prilikom putovanja sad sa neke druge strane. Imam i veliku emociju prema vojsci, i drago mi je da neke stvari funkcionišu, neke na žalost ne.

- Ne znam kada su koje vežbe zakazivane, pitanje je da li je prvo zakazana vežba sa vojskom Rusije a da li NATO, i mi smo tu sami sebe izolovani, čak i BiH učestvuje iako nije članica NATO. Ovde u regionu nema naznaka da se bilo ko srpema za sukob. Loša je poruka da naša vojska sada vežba sa ruskom vojskom. Mi živimo u ovom regionu, sa zemljama u regionu bi trebalo da imamo izuzetne odnose kao garant mira. Za nas nije dobro što smo sad na drugoj strani, ali ne znam, moguće da je vežba sa Rusima ranije zakazana.

- Mi nemamo geostratešku poziciju kao za vreme Tita. Treba postaviti pitanje liderima u Srbiji, gde se Srbija kreće. Političari treba da donose odluke dobre za građane. NATO je nastao posle II sv.rata, a Nemačka je pristupila 1955. posle ratova međusobnih. Za mene je pitanje patriotizma šta hoćemo od Srbije i da li želimo da nam građani žive kvalitetno, ili ćemo da se zbog NATO bombardovanja reći da su drugi kivi za sve. Mi smo imali katastrofalnu vlast, pokvarili smo odnose sa SAD i Francuskom, tradicionalnim saveznicima. Vreme ne može da se promeni, budućnost ne treba da bude prošlost. Odgovorni političari ne mogu da se vode emocijom građana. Ako nudite ono što građani vole da vide građani shvate da od toga nema koristi.

foto: Kurir Televizija

Šutanovac je naglasio je da ukoliko danas odete u Visoke Dečane, monasi će reći da italijanski kontigent KFOR koji čuva manastir dobro radi svoj posao, zbog čega se osećaju dosta bezbedno.

- Bez njih bi bili nebezbedni! Bilo kakva ideja oko povlačenja KFOR sa Kosova neminovno nas vodi u destabilizaciju i pitanje je samo koji bi intenzitet sukoba bio, niži ili viši, ali koga to od ih ljudi koji žive tamo briga ukoliko im zapale kuću ili ih proteraju.

- Svima je jasno da bezbednost na Kosovu ne može da bude ako od KFOR. Na Kosovo prvo ušle ruske snage 1999. godine i povukle se 2003. godine, a da im niko od ruskih zvaničnika nije zvanično rekao zašto su se te jedinice povukle sa Kosova.

Reč je bilo da su branili neku školu, a to nije bilo tačno. Ali ako je terbalo da čuvaju školu, šta je to, kao malo? Ako treba da čuvamo samo jednu školu, mi ćemo se povući. Pa puno vam hvala, baš ste nam učinili veliku uslugu da ne možete da čuvate našu decu na Kosovu!

Šutanovac je naglasio da su se po njegovom shvatanju Rusi povukli jer nisu više nalazili interes.

- Te misije koštaju, rekli su "mi ćemo se povući, tu je KFOR". Posle toga je usledio Martovski pogrom i bukvalno je NATO spasio Srbe, pucao je u teroriste koji su napadali Srbe. Da nije bilo toga imali bismo neke ratne operacije.

- Jens Stoltenberg ima pozitivnu emociju prema Srbiji. Njega je kad je bio mali čuvala bebi siterka u Beogradu, ima lepa sećanja iz Beograda. On je jako ozbiljan čovek. Rečeno je da se KFOR neće povlačiti. Lako je srbovati ispred skupštine, a kakve posledice to ostavlja na ljude u Goraždevcu npr. to nema veze.

- Vojska ima tri misije - odbrana zemlje, učešće u misijama van granica i zaštita stanovništva prilikom nepogoda. Mi nemamo nikakvo vojno ugožavanje. Sve zemlje iz okruženja imaju profesionalnu vojsku, da bi nas neko napado mora da ima višestruko veću vojsku. Jedina ozbiljno veća vojska od srpske je rumunska, a sve druge su o ovom trenutku nedovoljno velike da ugroze Srbiju.

(Kurir.rs)