KOMŠIJE IZ LAZAREVA MOLE BOGA ZA MLADIĆEVO OSLOBOĐENJE: Kurir televizija na licu mesta: Molimo se Svetom Vasiliju za PRAVDU!

Ekipa Kurir televizije nalazi se danas u Lazarevu, mestu gde se Ratko Mladić skrivao u kući svog rođaka i gde je pronađen i uhapšen.

Prema navodima onih koji su se zatekli 26. maja 2011. godine na tom mestu, Ratko je u trenutku hapšenja mirno sedeo za stolom i nije se opirao.

Kako reporterka Kurira Andrijana Glišić navodi, situacija u selu danas je mirna, za razliku od onoga kakva je atmosfera bila pre deset godina.

Ono po čemu je ceo događaj ostao zapamćen jeste da je Ratko na pitanje policajca "Ko ste vi", odgovorio: "Ja sam onaj koga tražite".

- Nije se ni u jednom trenutku osetilo da je on tu, da postoji, a taj dan je narod bio jedino uznemiren zbog policije i zbog njegovog hapšenja. A ni tada nije bilo nekih velikih incidanata - ispirčao je meštanin Lazareva, Dušan Kostić.

- Mii nikada nismo ni posumnjali da je on tu. Ja sam dolazio i kod njegovog rođaka, sedeli smo i za stolom, ali se nikada nije moglo ni primetiti da je on tu. A on je sve nas poimenično znao - navodi Kostić.

On je dodao i da će danas celo selo Lazarevo i biti svim srcem uz svog generala.

- Ono što je bilo jedino primetno je da su obe kapije uvek bile zaključane u kući u kojoj se krio. To je bio tužan i jadan dan. Hapse jednog čoveka koji je žrtvovao sebe za svoj narod. Kako je njemu bilo kada su mu ćerku ubili. Celo selo danas podržava Ratka Mladića, sto posto. To je žalosno - kaže Dušan.

I komšinica iz Lazareva govorila je za Kurir televiziju, naglasivši da četiri godine niko nije ni posumnjao da se Ratko Mladić krije u toj kući.

- Niko nije ni posumnjao! Da smo znali, mogli bi celo selo da pobiju, mi ga ne bi dali. To je naš heroj. Ja poznajem te ljude, to su divni i ugledni ljudi, a ni u jednom trenutku nisam posumnjala da je on tu. Ja bih ga primila kod mene, ne bih ga dala nikad - priča žena. .

- Narod se povukao, svi gledaju, ja ću da se molim Svetom Vasiliju za njegovo oslobođenje, bar njega da oslobode, da se ne muči više. Ljudi se svi mole Bogu i pravdi, da neka pravda stigne bar nas. I jednom da ta pravda i do nas dođe, svi su drugi oslobođeni, samo smo mi osuđivani. Kad bi bio oslobođen celo selo bi izašlo da se raduje, a ovako samo smo razočarani - navodi komšinica.

