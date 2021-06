MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA NIKOLA SELAKOVIĆ: Ni oko cega sa tim ljudima ne mozete da se dogovo

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je danas u Briselu, nakon nove runde dijaloga, da je naša strana naišla na "zid" Prištine i da sa njihovim predstavnicima nije bilo moguće ništa da se dogovori.

"Sećam se pregovora pre osam godina, pa mogu da potvrdim ono što je predsednik rekao, da ovakvom sastanku nisam nikad prisustvovao, a to znači da ste imali jedan zid od strane prištinskih predstavnika koji nisu želeli nikakav dogovor", rekao je Selaković za Tanjug.

Kako je rekao, pozicija Prištine bila je da miniraju sve, ne računajući ništa što je pregovarano i dogovoreno do dolaska Aljbina Kurtija i njegove partije na vlast.

Za njih je to, dodaje, nešto što ne postoji, a nijedna tema koja je bila pokrenuta, pa i od Miroslava Lajčaka ili Žozepa Borela, nije im bila prihvatljiva.

"Predstavnici EU su imali jedan ozbiljan, fer i korektan odnos, intervenisali su nekoliko puta kada su izricane stvari van pameti... Vučić je Kurtiju jasno rekao da nikada Srbija neće priznati tzv. Kosovo i bukvalno je došlo do detonacije nakon toga", rekao je Selaković.

Dodao je da je Beograd suštinski prihvatio sve predloženo, ali Prištinu suština ne zanima.

"Borel je nekoliko puta pokušao da ih pita - koji je to dogovor neprihvatljiv za vas, šta da se ponovo pregovara? To nijednog puta nije rečeno, jer oni neće da kazu - ovo je za nas neprihvatljivo", kazao je Selaković.

Po pitanju ZSO kažu, dodaje Selaković, da to nije zajednica za Srbe nego protiv Kosova.

Takođe, da su citirali odluku Ustavnog suda tzv. Kosova, pa se pozivali na odluku Međunarodnog suda pravde i slično.

foto: EPA/Valdrin Xhemaj

"Jednostavno, ni oko čega sa tim ljudima ne možete da se dogovorite. Vučić ih je zamolio da se ne preduzima ništa što može da izaziva nestabilnost, a oni su se pravili da to ne čuju. Kada su Borel i Lajčak ponovili to, onda je krenula suluda priča da u Miloševićevim crkvama Srbi žele da služe liturgije...", rekao je Selaković.

U tom smislu, istakao je da je sastanak bio izuzetno težak, naporan i napet, a držanje Vučića, i to kako je branio interese, za to su, kaže potrebni državnička mudrost i "debeli živci".

Dodao je da je dogovoren termin sastanka timova na tehničkom nivou, i rečeno da će to biti do 25. jula, a kako će to izgledati, kaže Selaković, to niko ne može da kaže, "Nismo mi ti koji određuju ko će sedeti sa druge strane stola. Naša pozicija je vrlo jasna, svaki sat razgovora je od nasušne potrebe za Srbe na KiM, za Srbiju", rekao je Selaković.

Ponovio je da je Priština došla na razgovor da bi prekinula svaku vrstu održavanja budućih razgovora, a to ne sme da se dogodi, što je jasno i rečeno.

"Beograd neće biti taj koja će opstruisati dijalog", rekao je Selaković i dodao da su i Borel i Lajčak nekoliko puta rekli da ono što je dogovoreno mora da se ispuni, ali kao da su "govorili u prazno".

Naveo je da postoji ozbiljna zabrinutost, jer su sa druge strane ljudi koji su u stanju da na takav način miniraju ceo proces, mukotrpno vođen 10 godina.

Na pitanje da li očekujemo da EU i SAD nekako da reaguju kako bi otkočile ovu situaciju, Selaković je rekao da se nada da hoće, ali da ne smemo da imamo nikakvu zabludu o tome ko je iznedrio tzv. kosovsku nezavisnost i ko se borio da danas imamo ove razgovore u kojima će se rešavati neki problemi.

Kurir.rs/Tanjug