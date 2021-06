PALMA O CG REZOLUCIJI O SREBRENICI: Zdravko Krivokapić je kao mlaka voda, niti da se kupaš u njoj, niti da je piješ

platforma za ostale ex yu države urade to isto

BEOGRAD - Rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, koju je usvojila Skupština Crne Gore je platforma za pritisak međunarodne zajednice na ostale države, bivše republike bivše Jugoslavije, da urade to isto. I reći će im “evo kada je takvu rezoluciju usvojila Crna Gora, koja je najbliža Srbiji, usvojite i vi, smatra lider JS Dragan Marković Palma.

Drugi razlog usvajanja ove rezolucije je pritisak da se Republika Srpska proglasti za genocidnu republiku i da joj se oduzmu prava koja ima po Dejtonskom sporazumu. I treći razlog je povratak na vlast u Crnoj Gori na velika vrata Mila Đukanovića”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na televiziji Pink.

“Odluka Skupštine Crne Gore nije odluka naroda Crne Gore, već je to politička odluka. Siguran sam da se 97 posto građana Crne Gore ne slaže sa ovom rezolucijom. Ali Milo Đukanović je mađioničar na političkoj sceni. To da neko toliko dugo vlada, a da je taj zajedno sa Srbijom i srpskim narodom učestvovao u nametnutim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije je magija. I on sada kaže “nisam ja ratovao nigde i nisam bio nigde majke mi, oni su drugi”. Ovom rezolucijom je naneta velika šteta srpskom narodu, Republici Srpskoj i Srbiji. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Crne Gore, ali se Crna Gora meša u teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Što se tiče Zdravka Krivokapića, on je izneverio i svoju porodicu i Srpsku pravoslavnu crkvu. On je kao mlaka voda, niti da se kupaš u njoj, niti da je piješ”, rekao je Marković.

Kurir.rs