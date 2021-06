SMEHOTRES: Vuka Jeremića podržava tek 1 odsto birača, a već preti osvetom kad dođe na vlast!

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić, koji ima tek oko jedan odsto podrške građana Srbije, daje sebi za pravo da poziva na revanšizam i lustraciju, te preti političkim protivnicima i predstavnicima vlasti i krivičnim gonjenjem kad dođe na vlast!

Komentarišući izjavu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, koji je napisao na Tviteru da je Jeremiću problem to što je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Skupštini dobilo punu podršku javnosti i poslanika, lider NS osuo je drvlje i kamenje, pa još jednom pozvao na lustraciju i revanšizam.

- Ova preletačka ljiga će biti predmet revanšizma, lustriran i krivično gonjen. Nikada se više ovakvim poltronskim kreaturama ne sme dozvoliti da zagađuju javni život - zapretio je Jeremić na Tviteru.

Šef poslaničke grupe SPS Đorđe Milićević za Kurir poručuje da se od Jeremića i njegovih istomišljenika ništa drugo i ne može očekivati.

- Drugi program i ideju i nemaju, 21 godinu od paljenja i pljačkanja Skupštine nisu se ni pomerili. Dobro je da građani vide u kom pravcu bi išla Srbija kada bi se ova i ovakva družina domogla vlasti. Za njih bi bilo najbolje da sagledaju gde su danas oni na političkoj sceni Srbije, ne pomaže čak ni onaj Brus Li iz Hongkonga sa nekoliko miliona dolara. Svi su zajedno politička prošlost, građani ih više ne žele - jasan je Milićević. Poslanik SNS Vladimir Orlić kaže da je Jeremić rešio da lustrira sve one kojima nije presudio 5. oktobra.

- To valjda znači da će sada da lustrira svoju familiju i samog sebe. Oni su upravo do tada živeli kao bogovi, na račun naroda i "Jugopetrola". A posle je, zahvaljujući svom razrednom starešini Tadiću, uskočio u fotelju preko veze, nastavio da se bahati preko narodne grbače i napravio sve one katastrofe za državu zbog kojih mu Priština danas diže spomenik. Taj gnjecavi beskičmenjak je toliko "opasan" da nije u stanju da se revanšira ni flaši malog piva, ali neće morati da se napreže - narod ga je već lustrirao, i to trajno. Može da nastavi da tvituje po ceo dan, za bolje i nije. Jedina opasnost koja mu preti je da pokvari lak za nokte dok to radi - poručio je Orlić.

Aleksandar Vučić Da pijem svaki dan i pričam gluposti kao vi?! I predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je Jeremićeve pretnje revanšizmom. - Da biste imali revanšizam, neko mora nešto vama da uradi. A ti ljudi koji su razorili našu zemlju, ostali su da ne odgovaraju za najteže zločine koje su počinili protiv svog naroda, pljačku, uništenje fabrika... O kakvom revanšizmu vi pričate - upitao je Vučić. Dodao je da nije video da je ijedan od njih, istaknutih lopova, završio u zatvoru. - A vi ćete da provodite revanšizam, da ja mogu da pijem svaki dan i pričam gluposti kao vi? Pijem pivo, pričam o sportu i pričam gluposti. I to da vam bude revanšizam, ne razumem, pošto to radite svaki dan. A da ne pričam o Kosovu i Metohiji i šteti koju su napravili presudama međunarodnog suda pravde i svim drugim. A sad oni hoće da prete nekom kako će nekoga da biju, da maltretiraju.... - zaključio je Vučić. Poslanica SNS Sandra Božić ukazuje da Jeremić poziva na revanšizam u momentu kada Marinika priziva krv na ulicama. - Ova sinhronizacija nije slučajna i priželjkivani je scenario svih onih koji pripadaju bivšoj kriminalnoj vlasti koja zna da podršku građana nikada više neće imati. A kada pominju lustraciju najbolje bi bilo da krenu od sebe, od svog glavnog finansijera i poslodavca Dragana Đilasa i vrate otet novac građana Srbije - poručila je ona.

