BEDNO! Izetbegović: Srbija da se izvini BiH i Kosovu Vučić: Pominjući mene, sebe bi da podignu!

Svi ti u regionu koji me pominju pokušavaju sebe politički da podignu, poručio je juče predsednik Aleksandar Vučić komentarišući učestale napade na Srbiju poslednjih dana, uključujući i izjavu Bakira Izetbegovića, predsednika SDA, koji je podržao izglasanu rezoluciju o Srebrenici u Crnoj Gori.

Naime, Izetbegović je prekjuče rekao da je Srbija dokazala da nema pravo da vlada nad Kosovom, te da bi „trebalo da doživi katarzu i konačno se suoči s onim što je uradila i izvini se i Bosni i Hercegovini i Kosovu“, pa kazao da je Crna Gora pokazala čojstvo usvajanjem Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Teške optužbe

- Kosovo je bilo autonomna oblast, Republika Srpska je jedan entitet zahvaljujući ustavu koji se sutradan može promeniti, a ne zahvaljujući Dejtonskom mirovnom sporazumu. To dvoje se ne može porediti - rekao je Izetbegović, te naveo da je poznato da je srpska strana predvođena Slobodanom Miloševićem i Radovanom Karadžićem etnički očistila od nesrba pola teritorije BiH.

- Napravila je logore, silovala i ubijala, porušila sve tragove postojanja dva druga naroda. Ista ta strana i režim su isto zlo napravili na Kosovu i u BiH. Nemaju istorijskih, moralnih niti pravnih činjenica na koje se mogu pozvati i izjednačiti prava Srba u BiH i prava Albanaca na Kosovu - tvrdi Izetbegović.

Predsednik Vučić je oštro odgovorio na ove napade Izetbegovića.

- To kakav sam ja, da sam ja najgori na svetu, to sam već naučio. Za sve njih iz regiona mogu da kažem samo jedno, a to je do oni pominjući mene pokušavaju da sebe politički podignu i ništa drugo! Zato neću ni da im odgovaram na te lične stvari. Ne zato što ne bih imao šta da im odgovorim, već zato što mene sukobi s njima ne zanimaju. Politička snaga koju imam zasnovana je na rezultatima - naglasio je Vučić.

Zabrinut

Dodao je da ga je zabrinula izjava koja govori o nepostojanju svesti o nerealnosti u kojoj živimo.

- To da Kosovo nije Srbija, to govori o njihovom nedostatku plana, programa, o nedostatku svesti o bilo čemu, zato sa pažnjom i rezervom uzimam sve to što govore. Gledam da ćutim i pokušam da taj brod koji se zove Srbija usmerimo ka mirnoj i sigurnoj luci - zaključio je Vučić.

I ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin reagovao je na izjave Izetbegovića.

- Kada sledeći put bude trebalo odgovoriti na pitanje zašto Srbi moraju da žive ujedinjeni, biće dovoljno citirati izlive laži, gluposti i mržnje Izetbegovića i sve će biti jasno. Da svojom borbom nisu stvorili RS, Srba u BiH kojom vlada Izetbegović jednostavno ne bi bilo - istakao je Vulin i dodao:

- Mržnja koja nosi Izetbegovića truje odnose Bošnjaka i Srba i najavljuje teška vremena za BiH .

Gubi uticaj

Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenio je da obraćanje Izetbegovića nije ništa novo i ništa drugo do „divljanje političkog gubitnika koji ne uspeva da sprovede amanet pokojnog babe i BiH učini islamskom državom“.

- Sve što je izgovorio na račun druga dva naroda i njihovih političkih predstavnika u BiH samo su nijanse te teze koja je prisutna u njegovom obraćanju od početka do kraja. - rekao je Dodik.

O napadu iz Hrvatske Svaki put kad Srbija snaži, kreće žigosanje l Svaki put kada Srbija snaži, kreću ujedinjavanja različite vrste sa istim ciljem, a to je žigosanje Srbije, rekao je predsednik Vučić. - Iz Hrvatske, kada čujete da kažu kako su se istakli u antifašističkoj borbi, na to je bolje da ne reagujete i jedini naš odgovor na to sme da bude ćutanje. Jer, da ulazite i negirate besmislice, ne znam šta bih na sve to rekao - rekao je predsednik. Vučić je, komentarišući izjavu hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlića Radmana da Srbija na putu prema EU treba, između ostalog, da prizna i genocid u Srebrenici, rekao da su svi uslovi koje Hrvatska nameće politički. - Zamislite to vam govori zemlja koje je stvorila Prebilovce, Pag, Jadovno, Jasenovac i ništa o tome ne govore, nije im palo na pamet da kažu - podsetio je srpski predsednik.

O Crnoj Gori Saradnja samo ako poštujete državu Srbiju l Ako hoćete da sarađujete, uslov za to je da pokažete poštovanje prema srpskoj državi i ništa više, poručio je rukovodstvu Crne Gore Vučić. - Gde god se pojavi neka morska neman, kažu pustio ju je Vučić kroz Otrantska vrata u Boku. Kriv sam i za to što nemaju nijednu fabriku na severu i sve manje u centralnom delu. Prihvatam sve, jer neko mora da bude kriv, ako će im tako biti lakše - naglasio je Vučić, pa pozvao rukovodstvo CG na ozbiljnu saradnju: - Nemojte samo da nas terate da vam se izvinjavamo što ste donosili rezoluciju protiv Srbije i govorimo da smo najveća braća na svetu, a radite sve protiv nas.

Ivana Žigić