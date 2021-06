JEDNOGLASNA ODLUKA ODBORNIKA: Vučić na Vidovdan proglašen za POČASNOG GRAĐANINA Smederevske Palanke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas na Vidovdan proglašen je za počasnog građanina Smederevske Palanke.

Odbornici Skupštine opštine Smederevska Palanka na današnjoj sednici jednoglasno su na predlog predsednika opštine Nikole Vučena doneli Odluku da se Vučiću dodeli priznanje počasnog građanina.

- Pripala mi je čast da obrazložim predlog da Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, bude proglašem počasnim građaninom Smederevske Palanke. Ta je čast utoliko veća što svi iskreni i dobronamerni žitelji naše opštine mogu jednako dobro da obrazlože ovaj predlog jer je u Smederevskoj Palanci više nego očigledno šta je sve učinjeno za poslednjih nekoliko godina i ko je najzaslužniji za brz i sveobuhvatan preporod naše opštine. To je sve dobro poznato našim sugrađanima. Iako je Smederevska Palanka relativno mala opština, koja po svom značaju nije zavređivala da bude prioritet, naročito ako se ima u vidu minus koji je prethodna vlast ostavila u opštinskoj kasi, a i potrebu da se krene u obnovu, Aleksandar Vučić je znao da oslušne, da kao čovek i državnik oseti patnju ljudi koji ovde žive. Dosledno politici razvoja, nije dozvolio da Palanka čeka bolje dane, nego je inicirano ubrzani razvoj našeg kraja, kako bi se opština u kojoj živimo uspešno uklopila u sveopšti društveni i ekonomski preporod Srbije - rekao je Vučen u početku obrazloženja ove odluke.

Vučen je naglasio da je teško pobrojati šta je sve u Smederevskoj Palanci učinjeno zahvaljujući Vučiću i Vladi Republike Srbije.

foto: Privatna Arhiva

- Da pođemo od onoga što je najočiglednije: izgrađeni su kilometri puteva širom opštine, od gradskih trotoara i kolovoza, seoskih oputeva, pa do velikih regionalnih saobraćajnica. Posle više od 30 godina kompletno je rekonstruisan regionalni put Smederevska Palanka - Velika Plana ukupne vrednosti od milijardu dinara, što je podrazumevalo i obnovu glavne saobraćajnice kroz Smederevsku Palanku od Кiseljaka do raskrsnice za Azanju i Mladenovac u dužini od 3,4 kilometra. Asfaltirane su i uređene ulice 20. jula, Prvog srpskog ustanka, Francuska i Glavaševa. Zamenjena je i obnovljena vodovodna i kanalizaciona mreža. U toku je velika rekonstrukcija Opšte bolnice "Stefan Visoki". U prvoj fazi rekonstruisana je fasada, a sledi izgradnja novog hirurškog bloka i urgentnog centra, a potom i nabavka nove opreme i uređenje enterijera. Treća faza podrazumeva i rekonstrukciju banje na Palanačkom kiseljaku što će otvoriti mogućnost razvoja zdravstvenog turizma. Aleksandar Vučić nije dozvolio da se palanačka bolnica ugasi iako su joj takvu sudbinu očigledno namenili predstavnici bivše vlasti. Ne samo da će bolnica opstati, već će predstavljati jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u Srbiji, u koju će ubuduće rado dolaziti stručnjaci, a stanovništo naše i okolnih opština biće stručno zbrinjavano u slučaju zdravstvenih potreba zbog kojih je do sada upućivano u druge medicinske centre - rekao je Vučen.

foto: Privatna Arhiva

Naglasio je i da je neposrednim zalaganjem Vučića, koji se lično u Smederevskoj Palanci upoznao sa svim problemima koji opterećuju stanovnike tog kraja, južnokorejska kompanija Кjungšin Кejbl izabrala upravo taj grad za svoju prvu fabriku u Evropi.

- Investitori iz Južne Koreje birali su između pet zemalja Evrope i između sedam gradova u Srbiji. Za manje od šest meseci u Palanci je izgrađen proizvodni pogon u industrijskoj zoni Guberaš. Vrednost investicije je 50 miliona evra, a do kraja ove godine u fabrici će biti zaposleno 700 ljudi. Naredne godine, nadamo se, više od 1.000. Takođe, rekonstruisana je unutrašnjost Narodnog muzeja. Vrednost radova bila je 10 miliona dinara. Osavremenjeno je zdanje u kojem se čuvaju neki od najvrednijih arheoloških i umetničkih predmeta Srbije. Uređena je zgrada arhiva u kojem je smeštena arhivska građa sa tri opštinska područja. Gradi se najsavremenije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda što podrazumeva 165 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže i izgradnju pet novih postrojenja u selima Azanja, Bačinac, Golobok i Ratari, a koja će gravitirati ka ostalim delovima opštine. Ovim velikim projektom u značajnoj meri biće smanjeno zagađenje životne sredine i to posebno voda. Zahvaljujući pomoći Aleksandra Vučića i konsolidaciji opštinskog budžeta, postalo je moguće da opština investira u kulturu i obrazovanje, a posebno u brigu o najmlađima - rekao je Vučen.

Takođe je podsetio da se u sklopu uređenja gradskih parkova grade dečja igrališta. Opremaju se i vrtići uz rekonstrukciju infrastrukture Predškolske ustanove.

- Samo u adaptaciju centralne kuhinje Predškolske ustanove uloženo je 44 miliona dinara. Mogli bismo nadalje još mnogo da nabrajamo jer je zaista mnogo učinjeno i urađeno zahvaljujući energiji i posvećenosti Aleksandra Vučića - dodao je Vučen.

(Kurir.rs)