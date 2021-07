POSLE PISANJA KURIRA VUČIĆ Proveriću lično uslove u ustanovama za decu ometenu u razvoju! Budućnost naše dece mi je najvažnija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će lično proveriti uslove u ustanovama za decu ometenu u razvoju.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa slikama objavljenim u javnosti i uslovima u kojima borave deca ometena u razvoju i na kome je odgovornost za to, Vučić je rekao da veruje nadležnim drzavnim organima u njihovom postupanju i naglasio da će lično posetiti te domove.

- Užasnut sam slikama koje sam video iz perioda vlasti Đilasa, Tepićke i Jeremića. Te slike su zaista jezive. Ako se nisu popravili uslovi i promenile stvari iz tog perioda, jer su pokazivali slike iz 2012. godine, onda je to na sramotu našem nadležnom ministarstvu i svim ljudima koji to nisu uradili - istakao je on.

Kaže da će se lično postaratati svojim zahtevima i da će možda i sam otići da poseti neku od tih ustanova kako bi video u kakvom stanju ta deca žive.

Uradićemo sve da se to promeni, ako je to tako, poručo je on i dodao da ima uveravanja nadležnih da stvari stoje durgačije.

- Lično ću se angažovati po tom pitanju, za mene ne postoji važnije pitanje od budućosti naše dece. Neće mi biti teško da posetim svaki od tih domova, da vidim situaciju, kakva je nega i briga i šta možmeo još da učinimo - naglasio je Vučić.

Dodao je da je država, na primer, 10 puta uvećala iznose novca za decu koju treba da lečimo u inostranstvu, kao i da je 30 puta uvećala sredstva za retke lekove za lečeje naših građana.

Podsetimo, Kurir je juče objavio zaključke iz publikacije "Zaboravljena deca Srbije", koja je rezultat temeljnog terenskog rada i istraživanja Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI).

Reč je o organizaciji za ljudska prava koja se bavi zaštitom i punim socijalnim uključivanjem dece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u društvo. Radom MDRI upravljaju osobe sa invaliditetom i članovi njihovih porodica.

Jedan od zaključka da deca i mladi bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju puštena su da umru u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji - dane provode u metalnim krevetima, atrofirani i u bolovima.

Tokom niza godina, MDRI i brojne druge organizacije su ukazivale Vladi Srbije na, kako navode, "veoma loše uslove, zlostavljanje, zanemarivanje i nečovečno postupanje koje je i dalje prisutno u institucijama". Vlada Srbije nije učinila gotovo ništa da se situacija popravi, iako je bila svesna stanja u ovim ustanovama. Niko imenom i prezimenom, a kamoli funkcijom, nije odgovarao.

