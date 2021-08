RADE ŠERBEDŽIJA BRUTALNO: Teslu što pre staviti na hrvatsku kovanicu evra, da se zna da su Srbi kao narod ovde postojali

Glumac Rade Šerbedžija rekao je kako je dobra ideja da se jedno od najvećih imena nauke Nikola Tesla nađe na hrvatskoj kovanici evra.

On je u intervjuu za hrvatski Jutarnji list rekao da to što pre treba uraditi.

"Treba požuriti s tim, jer mislim da će Amerikanci to uskoro učiniti. Oni, naime, žele da proglase Teslu pravim Amerikancem. Naravno da bi bilo dobro da Tesla u Americi dobije poziciju koju zaslužuje, kao verovatno jedan od najvećih naučnika u istoriji čovečanstva, ali ja bih ipak voleo da Tesla bude pre svega na kovanici Hrvatske, jer to je zemlja u kojoj je rođen i to bi bio dokaz da je taj narod, to jest Srbi iz Hrvatske, čiji je Tesla predstavnik, ovde postojao i da još ima malo nade da ne potone u zaborav", rekao je Šerbedžija.

(Kurir.rs)