SUMNJIVO: Krivokapić poslao crkvi novi predlog ugovora, ali NIKO NE ZNA ŠTA JE U NJEMU!

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kaže da je Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) tehnički i pravno završen i predat Patrijaršiji, kao i da je vlada te države spremna da ga potpiše. Međutim, niko ne zna šta tačno piše u tom ugovoru, koji bi trebalo konačno da zaštiti imovinu srpske crkve u Crnoj Gori.

Urediti odnose

- Mi smo uradili sve što je do nas i sada je sve do Patrijaršije i Njegove svetosti patrijarha da prihvati taj ugovor i, ako treba, negde da se koriguje i da se takav ugovor potpiše što pre. Ja ne želim da prejudiciram vreme, a vreme je najbolje kad se dve strane dogovore. Naša strana je apsolutno spremna - kazao je Krivokapić i dodao:

- Ovo je pitanje odnosa države i crkve, koji mora biti uređen i da napokon jednom zavazda stavimo tačku na taj deo da se crkva meša u državu ili država u crkvu.

Nepouzdan

Jedan od lidera koalicije Demokratski front Andrija Mandić kaže za Kurir da se Krivokapić, kada je o ovom pitanju reč, pokazao kao nepouzdana strana.

foto: Nemanja Nikolić

- Zaista ne znam kakav je ugovor poslao Zdravko Krivokapić, da li je u pitanju prvobitna ili promenjena verzija. Patrijarh Porfirije, mitropolit Joanikije i Sveti sinod će proceniti da li je crkvi prihvatljiv taj ugovor, jer su oni jedini dovoljno pozvani da to ocene. Posle njegovog verolomnog ponašanja u Patrijaršiji SPC, kada je odbio da potpiše ugovor, ne ohrabruje mnogo da će to i sada desiti. Imajući u vidu sve ovo, najbolje bi bilo da on, bez neke velike medijske pompe, potpiše taj ugovor - kaže Mandić.

Podsetimo, Krivokapić je iznenadio javnost kada se krajem maja, u vreme zasedanja Sabora SPC i izbora novog mitropolita crnogorsko-primorskog, pojavio u Patrijaršiji kako bi „preneo Njegovoj svetosti pozdrave vernog naroda i njegovu volju da na tronu Svetog Petra Cetinjskog vide vladiku Joanikija“. Tada je rekao i da je predložio da Temeljni ugovor sa SPC bude potpisan na Cetinju 30. oktobra, na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

Oglasio se Abazović Neće biti nereda na ustoličenju l Ovim povodom se oglasio i potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović, koji je rekao da je video ugovor koji je poslat crkvi. - Iz ugovora sa SPC uklonjeno je sve ono što je protiv interesa Crne Gore - rekao je on. Abazović je, nakon pretnji iz nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, naveo i da će država sprečiti bilo kakve incidente koji bi se mogli desiti na ustoličenju novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju 4. septembra.

Jovan Mladenović