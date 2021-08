ABAZOVIĆ: Temeljni ugovor sa SPC spreman. CG je dobila svog mitropolita i ustoličenje mora da se desi

"Rekao sam da ću upoznati javnost sa sadržajem kad to bude zvaničan dokument koji će biti na potpisivanju. Bilo bi neozbiljno da ja sada saopštim sadržaj dokumenta, a da se sutra pojavi nešto drugo na stolu", rekao je on novinarima.

On tvrdi da su interesi Crne Gore uz, između ostalog, njegovu intervenciju apsolutno zaštićeni u ovom trenutku.

"Čekamo finalni dokument. Ako je to to, neće biti nikakvih problema sa Temeljnim ugovorom. Još nije finalizovan tekst na relaciji Mitropolija - srpski patrijarh, kad se to desi on treba da ugleda svetlost dana", poručio je Abazović.

On je rekao je da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija treba da se desi 4. septembra, ističući da nije još dobio poziv za prisustvo ovom događaju.

Abazović je rekao mu nikakvo obezbedjenje neće trebati prilikom dolaska na Cetinje, poručujući da se oseća lepo i komotno na svakom mestu.

Isti stav je juče saopštio premijer Zdravko Krivokapić nakon što je Pobjeda objavila da su crnogorske bezbednosne službe "na nogama" od prošle sedmice kada im je iz SPC u Crnoj Gori saopšteno da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru planiraju da organizuju početkom septembra, što nosi ogroman bezbednosni rizik, jer se očekuje da će se u prestonici tog dana okupiti hiljade gradjana u "znak protesta što je ova crkva zaposela crnogorske svetinje".

Abazović je rekao da u Crnoj Gori postoje brojni ljudi, politički subjekti i određeni centri moći koji žele svaku situaciju da iskoriste da dodatno polarizuju društvo i elektrizuju atmosferu, možda i izazovu incidente, ali da država mora garantovati bezbednost svih građana i obezbediti verske slobode.

"Crna Gora je dobila novog mitropolita i proces ustoličenja mora da se desi. Ne ulazim u verski kontekst, ali govorim u ime Vlade da će država učiniti sve da taj događaj protekne mirno i pozivam sve građane da događaj protekne mirno i dostojanstveno. Verujem da će to tako biti", istakao je Abazović.

Komentarišući stav dela javnosti da je stao na stranu Srpske pravoslavne crkve, Abazović je rekao da to nije tačno, već da je na strani pravde.

"Ne bih voleo da se diskriminatorski, ni favorizujuće odnosim prema bilo kome. Država ne treba da ulazi u pitanja unutrašnje organizacije verskih zajednica, već stvori okvir da u pravnom sistemu sve verske zajednice funkcionišu bez diskriminacije. Mislim da se to postiže", rekao je Abazović.

Kurir.rs/Beta