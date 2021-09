MILENA POPOVIĆ IVANOVIĆ O PROCESU ZA UBISTVO NJENOG SUPRUGA: Sud odložio moje svedočenje, danas pratim sina Bogdana u školu

Na suđenju za ubistvo predsednika Građanske inicijative Sloboda, pravda, demokratija Olivera Ivanovića pred Osnovnim sudom u Prištini danas je trebalo da se pojavi njegova nevenčana supruga Milena Popović Ivanović, ali je to ročište odloženo.

Popovićeva za Kurir kaže da je njeno svedočenje odloženo za 14. septembar, dodajući da je i sama tražila da se njeno saslušanje odloži pošto joj sin Bogdan danas polazi u peti razred osnovne škole.

- Dok sam čekala odgovor suda, stiglo je obaveštenje da je sam sud odložio početak suđenja za dve nedelje - rekla nam je ona.

foto: Tanjug/Tara Radovanović

Od samog sudskog procesa, kaže, ne zna šta da očekuje.

- Jednostavno je gorak ukus zbog same činjenice da čitav proces počinje tek nakon četiri godine. Iako se nigde imenom i prezimenom ne spominju nalogodavci i izvršioci Oliverovog ubistva, ima ljudi koji žele da se do toga konačno dođe, pa verujem da će do toga i doći, da li nakon ovog suđenja ili drugim putem - dodala je Milena Popović.

Suđenje za ubistvo Ivanovića počelo je 6. jula u Prištini. On je ubijen 16. januara 2018. kad je ulazio u prostorije svoje stranke u Severnoj Mitrovici.

