VUČEVIĆ: Videćete i nova lica u stranci i na pozicijama, da pustimo svežu krv u stranku

Želimo, i takva smo uputstva dali, da izbori ranije krenu od mesnih i opšinskih odbora. Mi smo veoma ponosni na to i primer smo drugim strankama kako se organizuju unutarstranački procesi i kako se gaji kultura različitih stavova i konkurencija, istakao je potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Ključne rasprave se tiču toga što čeka našu stranku za nekih mesec dana, tačnije u oktobru. Pokazaćemo demokratiju SNS-a u punom sistemu. Odlukom članova glavnog odbora, zakazana je izborna skupštuna SNS u periodu od 21. do 24. oktobra i doneta je tehnička odluka o utvrđivanju broja delegata i svih opštinskih i gradskih odbora na teritoriji Srbije. Predsedništvo SNS će biti zaduženo da tehnički pripremi u ovom periodu do održavanja kongresa. Videćete i nova lica u stranci i na pozicijama, da pustimo svežu krv u stranku. 4.000 delegata će činiti skupštinu i to će biti najveća izborna skupština u Srbiji. Naravno da većina članova glavnog odbora očekuje da predsednik Vučić vodi stranku. Mislim da gospodin Vučić ima moralnu obavezu da prihvati kandidaturu za predsednika Republike.

