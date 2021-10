BRAĆA PO ORUŽJU! HRVATSKA NAORUŽAVA KOSOVO: Sklopili pakt koji ne doprinosi miru na Balkanu

Prištinska vlast je, po svemu sudeći, sklopila pakt s Hrvatskom. Naime, Kosovo će uskoro dobiti naoružanje iz Hrvatske, što stručnjaci za bezbednost ocenjuju kao potez koji ne doprinosi miru na Balkanu, a potencijalna je pretnja i po Srbe na Kosmetu.

Primenom sporazuma između Zagreba i Prištine o vojnim nabavkama pripadnici oružanih snaga lažne države mogu da očekuju naoružanje i drugu vojnu opremu iz Hrvatske, navodi Klan Kosova.

- U rukama kosovskih vojnika uskoro se očekuje naoružanje i oprema hrvatske proizvodnje - potvrdio je ministar odbrane samoproglašene države Kosovo Armend Mehaj nakon sastanka s hrvatskim kolegom Mariom Banožićem. Nekadašnji komandant Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) Kadri Kastrati prokomentarisao je za albanske medije na KiM da je u pitanju dogovor koji je veoma koristan za Prištinu.

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da - imajući u vidu dosadašnje odnose na relaciji Zagreb-Priština, te povećavanje angažovanog ljudstva Hrvatske vojske u okviru Kfora, kao i učešće u zajedničkim aktivnostima i vežbama KBS sa Oružanim snagama Hrvatske - poslednje najave o nabavci naoružanja i vojne opreme su samo logičan sled događaja.

- Činjenica je da se KBS nalazi u procesu transformacije u "vojsku" i da taj proces prati kontinuirana nabavka naoružanja i vojne opreme, koja pored kršenja postignutih sporazuma predstavlja i dalji pritisak na Srbe koji žive na KiM i zastrašivanje. I na kraju, ne treba zaboraviti da je u ovom trenutku Hrvatska za Prištinu možda i najznačajniji partner u regionu, pre svega zbog činjenice da je upravo iz zvaničnog Zagreba nekoliko puta ponovljeno kako su oni "braća po oružju". Iako ostaje da se vidi kad će i u kom formatu krenuti realizacija njihovog dogovora, prema mojim saznanjima, Priština računa mahom na pešadijsko naoružanje i vojnu opremu, ali ostaje potencijalna mogućnost da se pored toga u prištinskim redovima nađu i neka sredstva koja je Zagreb u međuvremenu otpisao - zaključuje Radulović.

I dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović kaže da će tu biti i zastarelog naoružanja i opreme. On pita kome to treba.

- To treba da objasne hrvatski trgovci naoružanjem i njihovi šiptarski nakupci, koji treba da objasne čemu će služiti ovo zastarelo naoružanje i oprema koja datira još od vremena nekadašnje JNA, koju guraju privatni lobisti koji su rušili SFRJ zarad svojih privatnih interesa a ne zarad dobrobiti naroda Balkana - kaže on.

Iz Kurtijeve stranke ponavljaju

Nema ništa od ZSO

Iako su Beograd i Priština postigli u Briselu načelan dogovor o rešenju krize na administrativnim prelazima na severu Kosova po pitanju registarskih tablica, o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO) još uvek nema ni reči. Sama EU je pozvala na primenu svih do sada postignutih sporazuma, s posebnim osvrtom na formiranje ZSO, no Priština se konstantno oglušuje o to. Juče su i iz Samoopredeljenja kosovskog premijera Aljbina Kurtija ponovili - ništa od ZSO dok smo mi na vlasti.

- ZSO neće biti na Kosovu i Metohiji dok je Pokret Samoopredeljenje na vlasti - izjavio je član Predsedništva tog pokreta Artan Abraši.