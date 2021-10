DRECUN: Kurti se konsultuje sa SAD za svaki svoj potez, ključno pitanje je da li će biti produžen rok važenja za KS tablice

Na prelazu Jarinje i Brnjak na severu KiM jutros je počela primena sporazuma koji su u četvrtak u Briselu potpisali Beograd i Priština, a povodom kompromisnog rešenja o deeskalaciji krize. Situaciju iz srpske prestonice komentariše Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM.

"Postignut je dogovor koji predstavlja prvi korak ka stvaranju uslova da se o problemu tablica i slobodi kretanja razgovara i postigne neki dogovor između Beograda i Prištine, a ne da se primenjuju jednostrane mere", rekao je Drecun i podvukao da je za nas najvažnije da se povuku specijalne policiijske jediice Rosu i da se situacija normalizuje.

foto: Kurir TV

Dao je pojašnjenje i povodom situacije sa tablicama.

"Na tablicama koje izdaju privremene institucije samouprave lažne države Kosovo, svejedno da li je u pitanju grb ili oznaka RKS, treba da budu prelepljene nalepnice. To je praktično neutralno, samo oznake će stajati. Isto tako i na vozilima koja dolaze iz centralne Srbije", kazao je Drecun.

Prema njegovim rečima, ključno je pitanje da li će biti produžen rok važenja KS tablice.

foto: Kurir TV

"KS tablice su simbol prisustva Ujedinjenih nacija. Izbrišete KS tablice, praktično ste izbrisali prisustvo UN, što su Albanci i hteli", smatra sagovornik Kurir televizije.

Kao najbolju reakciju na ponašanje KFOR i generalno međunarodno prisustvo, Drecun je podsetio na izjavu novog američkog izaslanika za zapadni Balkan Gabriela Eskobara.

foto: Kurir TV

"On je rekao da su oni dali saglasnost Prištini da sprovede recipročne mere, ali da su bili iznenađeni ovom akcijom. Dali ste im saglasnost umesto da ste ih naterali da sprovedu Briselski sporazum. To pokazuje da se Kurti konsultuje sa SAD za svaki svoj potez, da Amerikanci sve znaju šta će se dešavati unapred, a onda su bili iznenađeni što su upotrebili policijske jedinice. Očito da su zajedno pokušali da nas stave pod svršen čin, da nam nametnu neku novu situaciju i da kasnije to iskoriste za model delovanja na severu i drugim mestima", ocenio je Drecun.

Predsednik skupštinskog odbora za KiM kaže da su stikeri dogovoreni još 2016. godine.

foto: Kurir TV

"Oni nisu hteli da ih primenjuju, stvorili su situaciju da bi mogli da izazovu incident i posle svega su videli negativne reakcije čitave međunarodne zajednice, onda su se vratili na prethodno stanje stvari, da opet moraju da sednu za pregovarački sto, a mogli su da primenjuju stikere ranije i da pričamo o tablicama početkom septembra. Zašto su to uradili? To pokazuje Kurtijevu nasilničku prirodu i sklonost ka amaterizmu i ka postizanju brzih političkih poena", pojasnio je Drecun.

(Kurir.rs)

03:26 PREDSEDNIK OPŠTINE LEPOSAVIĆ: Ovaj goloruki narod nije pretnja naoružanim policajcima, vlastima u Prištini i KFOR