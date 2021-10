MINISTAR VULIN: Delovi MUP bili spremni da menjaju dokaze u slučaju Jovanjica da bi se naudilo porodici Vučić

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink, istakao je da su delovi Ministarstva unutrašnjih poslova bili spremni da menjaju dokaze u slučaju "Jovanjica", da fabrikuju laži koje bi se koristile za napade na članove porodice Aleksandra Vučića, a krajnji cilj je bio taj da se Aleksandar Vučić usled ogromnog pritiska povuče sa mesta predsednika države.

"Ovo nema nikakve veze sa Koluvijom. Da li će on biti osuđen ili neće, da li je na njegovoj plantaži proizvođena marihuana, to uopšte nije tema sada. O tome će odlučiti sud. Mi ovde danas govorimo o tome, da su delovi Ministarstva unutrašnjih poslova bili spremni da učestvuju u radnjama koje su nespojive sa policajcima, da su bili spremni da menjaju dokaze i da su bili spremni da sve ovo što se dešavalo oko Jovanjice iskoriste sa samo jednim ciljem, da predsednik Aleksandar Vučić vidi da mu je rođeni brat uhapšen, da je u zatvoru zbog kriminala i da ga to prisili da podnese ostavku. To je bio cilj, samo je to trebalo da se desi. Sve ostalo je potpuno nevažno", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Vulin dodaje da je Sektor unutrašnje kontrole danas imao jednu opsežnu aktivnost.

"Ponudio je poligraf troje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedna bivša državna sekretarka i dva aktivna pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su imali mogućnost da na poligrafu odgovore na određena pitanja koja im je postavio Sektor unutrašnje kontrole. Sve troje su odbili da odgovaraju na pitanja bez nekog valjanog obrazloženja", kazao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ko neće na poligraf, taj nešto krije, dodaje Vulin.

"Šta vas je koštalo da budete tih deset minuta na poligrafu, da kažete to što imate, da odgovorite to što imate? Ili po prvi put niste znali pitanja? Ili po prvi put ste imali poligraf na koji ne možete da utičete u smislu postavljanja pitanja. Mi smo dakle, pokrenuli jednu akciju, juče je doneta odluka da se pokrene akcija, ja sam o tome juče referisao predsedniku Vučiću i rekao mu da će se to desiti da ne bude iznenađen kad to bude video u medijima. I on mi je rekao da očekuje da niko neće pristati na poligraf. Nadao se kao i svi mi do poslednjeg trenutka da ipak neće biti tako, da ćemo dobiti istinu i da će ta istina biti takva da niko nije pokušao da zloupotrebi sve ovo i da niko nije želeo da izvrši napad na porodicu Vučić, na Andreja, na Aleksandra", istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

(Kurir.rs)