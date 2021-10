PREDSEDNIK VUČIĆ: SNS će o Stefanoviću govoriti između sebe, organi da rade svoj posao

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je danas razgovarao sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem i naveo da će o problemima unutar Srpske napredne stranke (SNS) članovi govoriti "između sebe".

On je nakon sastanka rukovodstva Srpske napredne stranke (SNS) naveo i da mu "ne pada na pamet" da komentariše odnose između Stefanovića i poslanika SNS-a advokata Vladimira Đukanovića.

Đukanović je u nedavnim intervjuima imao sagovornike koji su Stefanovića optuživali da je, dok je bio ministar unutrašnjih poslova, pokušavao da inkriminiše predsednika Vučića ili članove njegove porodice.

"Naša stranka pripada 'keč-ol' partijama, koje preuzimaju odgovornost u značajnim istorijskim trenucima, i one nemaju uvek različiti ideološke poglede, zato i radimo na strateškim dokumentima... (Unutar SNS) vladaju demoktratski odnosi", rekao je Vučić.

Na konstataciju da je Đukanović i u sopstvenim nastupima Stefanovića indirektno optuživao za prisluškivanje Vučića, da sukob nije ideološki, već da sadrži teške optužbe za kriminalno delovanje, ;predsednik je rekao da je jedino utvrdjeno ;da je deo rukkovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova koristio resurse i prisluškivao njegov telefon "barem 1.872 puta".

"Nadležni organi će da utvrdjuju da li je postojalo krivično delo... (Prema meni) nema inkriminišuće radnje, samo su želeli da optuže mog brata u slučaju Jovanjica", dodao je Vučić.

On je naveo i da postoji službena beleška MUP-a u kojoj osoba iz istražnog dela tog ministarstva govori da je u toku prisluškivanje predsednika.

"Kada je jednom iz vrha MUP-a, jedan od ljudi iz istražnog dela, kada su ga pitali šta ima novo, rekao: 'Ništa, osim prisluškivanja predsednika'. To je kao šok bomba pala medju njima. Onda je jedan od ključnih ljudi, a to nije bio Stefanović, samo izašao napolje, napustio kancelariju jer se uplašio", dodao je on.

Na pitanje zašto je deo policijskog rukovodstva po treći put pozivan na poligrafsko testiranje u aferi "Prisluškivanje", rekao je da su postojale sumnje da su pitanja prva dva puta "bila dogovorena".

"Licimerno je da ljudi koji vode kampanju protiv Đukanovića i za njegovo isključenje iz Advokatske komore sada brinu o njegovim optužbama", naveo je Vučić.

Kurir.rs/Beta