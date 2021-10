ŠTA ĆE DAČIĆU BARSKE STOLICE U KABINETU?! Stiže skupoceni nameštaj u Skupštinu, Milićević tvrdi da lider SPS ne RASIPA PARE

Narodna skupština raspisala je nedavno javni poziv za nabavku skupocenog nameštaja, ali još nije poznato koliko će to koštati građane Srbije.

U javnom pozivu do detalja je opisano kako svaki komad nameštaja treba da izgleda i od kakvog materijala će biti izrađen, međutim, cena se ne pominje, a neobično je i to što predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i generalni sekretar Veljko Odalović tvrde da pojma nemaju ni šta su naručili ni koliko će sve to da košta!

foto: Kurir televizija

Šef poslanika socijalista Đorđe Milićević rekao je da Dačić sigurno nema vremena da se bavi kupovinom nameštaja.

- Ne verujem da Ivica Dačić ima vremena da se bavi nameštajem u Skupštini. Poznajem njegovu agendu. Da li se oprema Skupština ili pojedine kancelarije zaista ne znam. Zar mislite da će Dačić ići u radnju da bira nameštaj? Koliko je meni poznato Generalni sekretarijat sačinjava budžet. To morate da pitate Veljka Odalovića. To nije moj posao - rekao je Milićević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Milićević je naglasio da Dačiću nije potreban novi nameštaj u kabinetu.

- Što bi barske stolice bile neophodne u kabinetu predsednika Skupštine? Voleo bih da dođete da vidite da tamo nema nikakvog bara. Dačiću to nije potrebno niti će da menja nameštaj - rekao je Milićević i dodao da on od 2008. godine sedi na istoj stolici u parlamentu.

Kurir.rs

