ISPOVEST OCA UBIJENOG INSPEKTORA JOVIĆA: Dejan je sakrio fasciklu sa dokazima protiv Dijane Hrkalović!

Policijski inspektor Dejan Jović (48) nije umro od korone, kako je zvanično saopšteno, već je u julu prošle godine ubijen u bolnici, prema nalogu tadašnje državne sekretarke MUP Dijana Hrkalović!

Ovo tvrdi Dejanov otac Vukosav, koji od nadležnih traži da još jednom ispitaju sve okolnosti smrti njegovog sina.

- Nedavno sam bio u Upravi kriminalističke policije, gde su mi obećali da će sve rasvetliti. U privatnim razgovorima su mi ljudi iz MUP da je Dejan ubijen, čak mi je jedan od njih precizirao da je zaklan u krevetu u bolnici gde su ga primili kao pacijenta obolelog od korone, mada on to nije bio. Kako je mogao da se zarazi kada niko od nas u kući niti od ljudi s kojima se sretao nije oboleo - pita Vukosav.

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

On ukazuje na neke krajnje sumnjive momente koji su prethodili smrti njegovog sina.

- Kao prvo, on je ispred sobe imao obezbeđenje, što je neuobičajeno, osim ako nisu želeli da ga drže na oku do likvidacije. To obezbeđenje je povučeno dva-tri dana pred smrt. Takođe, u isto vreme s odeljenja su sklonjene i dve medicinske sestre koje su bile uz njega sve vreme. Dejan je umro u mukama, ubijen je, a one su, verovatno, sklonjene da ne bi videle likvidaciju i kasnije progovorile o tome - uveren je Vukosav.

Dejan Jović, zamenik načelnika odeljenja za krvne i seksualne delikte, koji je uhapsio Veljka Belivuka, žrtva je otkrivanenih tajni skrivanih i od predsednika Srbije.

02:48 JOVIĆ BRUTALNO MUČEN PRE SMRTI: Kolega otkrio detalje o inspektoru koji je uhapsio Velju Nevolju

Otac Vukosav je rekao u ispovesti TV Hepiju da je pozadina ubistva jasna.

"Dejan je brzo avanzovao nekome se to nije svidelo, ja znam da su mu pretili, ali on to nije pominjao.

Posebna je priča bila Hrkalovićka, jedini s kojim se sukobila je on, nije mogla jedna gimnazijalka da ga tako napada", rekao je Vukosav Jović.

On je zahvalio advokatu Delibašiću koji je dokazao da Dejan nije kriv.

"Žao mi je Dejana što su ga mučili, ne samo fizički nego i pravno", rekao je njegov otac. Satisfakcija mi je što je nacrtan mural, to je mera za odnos prema njemu. Zahvalan sam i ljudima iz Trećeg odeljenja koji su i materijalno pomogli porodici.

"On je imao ožiljak, ali mu je najteže palo hapšenje kolega policajaca, Bio je uvređen", rekao je otac. Policijski vrh je njega odstranio.

foto: Printscreen/Happy TV

"Nije se plašio ničega, jer je znao da je pošten. Kad je ranjavan dva puta, mi to nismo znali", rekao je otac Dejana Jovića.

Dejan nije dolazio kući od posla. Wemu je zbog posla stradao brak i deca. Policija mora da ima obavezu prema Dejanovim ćerkama.

Znao je šta se dešava u Ritopeku, možda su ga priisluškivali.

Napakovane afere teško je podnosio psihički. Sakrio je fasciklu sa dokazima protiv Dijane Hrkalović.

On je prihvatio i promenu radnog mesta, smanjenje plate.

Nijednog trenutka nije želeo da odustane od istrage u Ritopeku i ubistvo Vlastimira Miloševića.

Nadležni organi su mene zaobišli kada je saopšteno da je Dejan umro. Na sahrani sam oko 30 puta čuo da je moj Dejan ubijen.

Dejan se krio od policije, uhapsili su ga u drugom stanu. Znam da se jednom žestoko sukobio sa Dijanom Hrkalović. Jović je dane provodio u zatvoru, odakle je izašao očajan.

Mora da bude rasvetljeno njegovo ubistvo, rekao je njegov otac.