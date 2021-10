PALMA U SAHARI: Kod beduina je vreme odavno stalo, ali su vakcinisani protiv korone! (FOTO)

HURGADA - Članovi srpske delegacije, na čelu sa predsednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom u poseti egipatskoj regiji Crveno more, obišli su deo najveće vruće pustinje na svetu Sahare koji pripada Egiptu.

U delegaciji koja broji 144 člana najviše ima zdravstvenih radnika, iz kovid zona iz 18 zdravstvenih ustanova iz Srbije. Oni su danas tokom obilaska Sahare, najpoznatije svetske pustinje, čija ukupna površina odgovara površini Kine, razgovarali sa Beduinima u beduinskom selu. Beduini su autohtono pustinjsko stanovništvo.

"Mi smo danas za našu delegaciju organizovali posetu beduinskom selu u sred pustinje. Najveći paradoks je taj što je za Beduine vreme odavno stalo i oni se nisu bavili svetskim modernim tehnologijama, nemaju TV, nemaju društvene mreže, ni ništa slično, ali su vakcinisani protiv korone. Kao da je bolje da imate što manji priliv informacija sa raznih mesta, posebno nekompetentnih, kako bi se gradjani u najvećem broju vakcinisali.

U to su se danas uverili i lekari i medicinske sestre i tehničari iz Srbije koji su sa nama u delegaciji. Vazno je reći da su gradjani Srbije zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića dobrodošli u sve krajeve sveta, bilo da se radi o metropoli ili pustinji" rekao je Dragan Marković Palma.

Inače članovi naše delegacije su džipovima došli do beduinskog sela, gde su im domaćini servirali čaj dobrodošlice , a nakon toga su imali prilike voziti kvadove i bagije kroz pustinju, da bi im u sred pustinje bio serviran veoma ukusan ručak sa vodom i sokovima, koji se sastojao od govedjeg mesa sa roštilja , špageta , krompira, mnogo raznog povrća sa orijentalnim začinima .

Uz sve to ručak je bio praćen nastupom izvođača tamošnje muzike. Na kraju programa, pošto su u srpskoj delegaciji i muzičari , oni su se prihvatili harmonike i u sred pustinje su srpski zdravstvenu radnici zaigrali srpsko kolo. Poruka lekara i medicinskih sestara i tehničara iz Srbije glasi: "Ako mogu Beduini da se svi vakcinišu protiv korona virusa, dajte da se sto veci broj gradjana vakcinise, kako bi smanjili pritisak na kovid ambulante i kovid odelenja i kako bi ujedno mogli da se više vremena posvetimo i non kovid pacijentima. Naši zdravstveni radnici, od kojih njih 95 posto od prisutnih nikada nije bilo u Egiptu, a 100 posto nikada nije bilo u pustinji u glas isticu da je ovo putovanje nezaboravno, a posebno susret sa pustinjom i Beduinima, te da je to nešto što će ih još spremnije vratiti u kovid zone po povratku u Srbiju koji je zakazan za subotu.

Kurir.rs/Palma plus/D.M.