BOSANSKI LONAC PONOVO KLJUČA - DA LI SITUACIJA U BIH IDE U PRAVCU NOVIH SUKOBA? Jelena Vukoičić i Čedomir Antić u Usijanju

Taman kada mislimo da situacija u BiH ide u pravcu stabilizacije, dematuje nas neki događaj i određeni postupci koji ponovo dovedu do tenzija. Dok se predstavnici Republike Srpske ograđuju od ratnohuškačke retorike i zalažu za traženje rešenja kojima bi se sačuvao mir u Bosni i Hercegovini, iz Federacije ponovo dolazi poruka o spremnosti na rat. Na jučerašnjem sastanku sa, predsednikom Hrvatske, Milorad Dodik je ponovio da se zalaže za povratak izvornom Dejtonu ali i o ostvarenju legitimnog predstavljanja sva tri konstitutivna naroda u skladu sa Dejtonskim sporazumom. S druge strane, Bakir Izetbegović gostujući u federalnim medijima, govori o mogućnosti izbijanja rata u BiH i svojim izjavama uznemiruje javnost.

Gosti "Usijanja" su Jelena Vukoičić, politikolog, Čedomir Antić, istoričar i Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost.

- Republici Srpskoj su oduzete već 83 nadležnosti, ne vidim ko ovde krši zakon, kaže Vukoičić.

ANTIĆ: Srbi su u ratovima pobedili, ali je nametnut Dejtonski sporazum

- Srbi su u ratovima pobedili, ali je nametnut Dejtonski sporazum, a od 96. traju nastojanja da prava Srba u BiH budu oduzeta, RS je jedina držav au svetu kojoj je osporavana državnost, i to je sad dostiglo vrhunac, činilo se da će RS biti ukinuta, ali na sreću to se nije desilo, ali sada se ponovo osporava sve više, jasno je da to ne čine samo Bošnjaci, već i Velika Britanija, SAD i Nemačka, i oni nemaju nameru da uvaže prava Srba, kaže Antić.

- Jasno je da ni Srbi ni Bošnjaci nisu spremni za rat i ne žele rat, tako da su reči Bakira Izetbegovića su ono što kod Bošnjaka odavno gledamo, a to je nesposobnost da se artikulišu vlastiti interesi i da se predstavi vlastita politička ideja, SDA želi da za njih poslove obavljaju stranci, uglavnom oni sa Zapada, BiH je eksperiment da se ukrsti politički liberalizam i islamizam, mene zabrinjava da Izetbegović ovo radi da bi se stvorio alibi za neke intervencije, mi sada ne znamo šta Zapad želi da radi na Balkanu, vidimo samo da je njihova dilomatija ratna dilplomatija, to pokazuju imenovane diplomate ovdena Balkanu. Za Amerikance je prihvatlhivo da se u sukobu Srba i Bošnjaka oslabe ruski i turski uticaju u BiH, čini se da se to želi i da se reši hrvatsko pitanje u BiH ali da Hrvate odvoje od Srba, kaže Dževad Galijašević.

- Ali ovo nisu 90-te, na Zapadu vide taj islamizam u BiH, i zato nema medijske kampanje kao ranije, a desetak zemalja iz EU prima i razgovara sa Dodikom i Cvijanović, i Vučić shvata da ni Srbi ni bošnjaci ne žele rat, ali neki na Zapadu žele da se ponovo angažuju na Balkanu posle debakla u Avganistanu. Deo smo međunarodne igre, kaže Galijašević.

- Kod Srba je važno da li će pobediti partijsko ili nacionalno, kaže Antić.

