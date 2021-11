MILANKA NIJE SAMA: Na Kosovu oteli imovinu Srba u vrednosti od 200 milijardi €, ima 70.000 sličnih predmeta

Slučajevi krađa i faflsifikovanja dokumenata u službi otimanja imovine čest su slučaj na Kosovu i Metohiji gde kosovski Albanci poslednjih 20 godina ne prezaju da na bilo koji način proteraju Srbe iz južne pokrajine, navodi urednik portala Kosovo online Miloš Garić.

On u Pulsu Srbije na Kurir televiziji kaže da Srpkinja Milanka Dujović Terzić poreklom iz Vitomirice kod Peći, nažalost, nije usamljen slučaj.

"Ona je samo izašla u javnost i direktno se suočila sa tom nepravdom i neshvatljivim stanjem što se tiče zakona i zaštite svojine i imovine, elementarnih ljudskih prava, koji na KiM funkcioniše kao na Divljem zapadu. To što ona ne može na svoj posed da uđe, to što su falskifikovali dokumentaciju njoj i nejenoj porodici i što joj je tako oduzeta imovina, to je samo jedan od 70.000 predmeta sa sličnim slučajevima", navodi.

Srbi su od juna 1999. godine pa u narednih par godina u ogromnom talasu otišli sa prostora KiM na prostor centralne Srbije.

"Oni su ostavili stanove, domove, posede, zemlju, u koje su Albanci ušli i koriste ih godinama. To je imovina koja je srpska i koja po svim papirima mora da bude srpska, ali na Kosovu važe drugi zakoni, a procesi na sudovima traju po 10-15 godina. Broj onih slučajeva koji su rešeni je mali, u pitanju su incidenti. Ne uzimaju se u razmatranje ni posle dugo godina povlačenja po sudovima, pa i kada se uzme u rad, šalje se od ruke do ruke sudija, a kada se i neki predmet reši, ti predmeti se zagube, i ono što je presuđeno u korist Srba, onda se tada često desi da mora da ide ponovono na razmatranje", objasnio je Garić.

Ne radi se samo o Sbima, nego i drugim obespravljenim zajednicama, objašnjava.

"Procena je da je ukupna imovina Srba i države Srbije se kreće do 200 milijardi evra. To je ogromna društvena, državna imovina, urađena je privatizacija u nekoliko preduzeća, koji su nekoliko puta promenili vlasništva, sve je sumnjivo urađeno, radi se o ogromnom bogatsva", rekao je on i naglasio da je ova tema trebalo da bude predmet razgovora u Briselu.

