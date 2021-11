VANDALI POLUPALI STAKLO NA PROSTORIJAMA SNS U NOVOM SADU: Bacili cigle, pa došli u policiju i sve priznali

NOVI SAD - Dvojica izgrednika koji su u sredu polomili staklo na prostorijama Mesnog odbora Srpske napredne stranke na Novoj Detelinari u Novom Sadu sami su se prijavili policiji i priznali vandalski čin.

To su potvrdili i iz Policijske uprave Novi Sad.

Kako saznajemo, danas su u policiju došli M. C. (22) iz mesta Bogava (SO Despotovac), koji je kako saznajemo bio u alkoholisanom stanju, i S. Đ. (23) iz mesta Slepčević (SO Šabac) i prijavili da su oko dva sata ujutru u Novom Sadu u ulici Ilije Birčanina broj 27 razbili stakleni portal na prostorijama Srpske napredne stranke.

Utvrđeno je da su pomenuti bacilli po jednu ciglu na prostorije mesnog odbora SNS i polomili stakleni portal dimenzije 120 x 160 cm.

Dežurni sudija Prekršajnog suda u N. Sadu doneo rešenje kojim su oba lica kažnjena sa po 100.000 dinara.

Kurir.rs/ FOTO: Ilustracija