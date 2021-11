ZAPAD NAS NAMERNO SVAĐA SA BRAĆOM: Velike sile sabotiraju bolje odnose Srbije i Crne Gore TREBA DA ČUVAMO LEĐA JEDNI DRUGIMA

Balkan se nalazi pod velikim uticajem zapadnih sila i njihovo mešanje u unutrašnje stvari onemogućavaju bratske odnose Srbije i Crne Gore. Poseta crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića mogla bi da bude početak boljih odnosa dve bratske države, ali karijerni diplomata Rade Drobac ipak ne očekuje velike promene zbog uticaja stranih sila.

- Dijalog između dve bratske države je bitan. Ako postoji neka država sa kojom Srbija treba da ima dobre odnose to je Crna Gora. Ne očekujem brze promene jer splet međunarodnih odnosa i uslovljenosti onemogućavaju neki brzi razvoj. Vlada Zdravka Krivokapića nažalost nastavlja u velikoj meri politiku prethodne vlade - rekao je karijerni diplomata Rade Drobac u jutarnjem programu Kurir televizije.

Najvažniji nesporazum dve države prema njegovim rečima jeste Temeljni ugovor vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.

- Narod koji je izneo litije i koji su baza glasova očekivali je da se to već reši. Meni se čini da je naš prostor pod velikim uticajem zapadnih sila i njihovo mešanje u unutrašnje stvari onemogućavaju bratske odnose. Srbija prema svima u regionu šalje bratske poruke. Verujem da je i ova poseta izraz osećanja da odnosi sa Srbijom moraju da se poprave - rekao je Drobac.

Napominje da tokom posete nisu razmatrani gorući politički problemi.

- Ne vidim da je neki pomak učinjen osim razgovora o ekonomiji. Kad zemlje koje imaju političke probleme razgovaraju o ekonomiji znači da ti problemi nisu ni otvarani. Imamo bratske odnose sa građanima Crne Gore i to je najvažnije. Zapadne sile onemogućavaju svaki pomak. Očekivalo se da prva poseta bude Beogradu i da se krene novi putem. Srbija ima vitalan interes da se poveže da prijateljskim zemljama i na tome treba da se radi - napominje nekadašnji diplomata.

Drobac se osvrnuo i na velike nemire tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju.

- Obojene revolucije dešavaju se svuda u svetu. Uticaj stranog faktora je veliki. Trenutno se u Crnoj Gori negira sve što je srpsko preko takozvanog autohtonog faktora. Vremenom će narod postati nervozniji i to će morati da se reši - rekao je Drobac i naglasio da crnogorski predsednik Milo Đukanović mnogo koči odnose dve države.

Dodaje da uskoro možemo očekivati izbore.

- Vlada takva kakva je nema snagu, ali ni prethodna koja je poražena nema više snagu. Očekujem nove izbore gde će pobediti iste snage, ali sa drugačijem rasporedom snaga u vlasti i drugačijim principom delovanja. Režim je pao zbog ozbiljnog razloga i teško da će se vratiti. Vlada je stvorena da se obore Đukanović i njegova partija, međutim, politički se nije izrazila i postoje problemi. Neko ko je osvojio najviše glasova uopšte nije zastupljen u vladi. Ta priča o eksprertskim vladama je smešna. Ne vidim da je Krivokapić ostvario nešto spektakularno. Bitno je da je prethodna vlast srušena i da gubi snagu i uticaj. Nova vlada nije iskoristila trenutak da se pozicionira i da građani to prepoznaju da bi na nekim sledećim izborima dokazala da prethodna vlast nije slučajno srušena - rekao je Drobac.

Nema boljeg života ako se govori o granicama umesto ekonomiji

Analitičar Mišel Zubenica smatra da je poseta Krivokapića veoma značajna za razvoj daljih odnosa Srbije i Crne Gore.

- Ovo je bila dobra prilika da Aleksandar Vučić direktno porazgovara sa Zdravkom Krivokapićem i da se neke stvari reše kako bi se okrenula nova stranica u odnosima - rekao je Zubenica u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Ekonomija je prema njegovim rečima ključna tema za razvoj boljih odnosa u regionu.

- Svet ide ka novoj recesiji i ekonomija je prioritet nad prioritetima. Naše zemlje su mnogo siromašnije u odnosu na EU. Važno je da se kao male zemlje dogovorimo da napravimo zajedničko tržište. To je svakako pozitivna inicijativa i dobro je da su lideri u regionu to shvatili. Dok se bude govorilo o granicima i nacionalizmu ne može da bude bolje narodima naših država - dodao je Zubenica.

Farmerke protokolarni propust

Drobac smatra da to što je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović dočekao Krivokapića u farmerkama ne predstavlja ništa zlonamerno.

- Među prijateljima nije važno ko je kako obučen, ali je to svakako protokolarni propust. To međutim nije opravdanje. Mislim da je Nedimović sjajan ministar i da je možda bio i zatečen obavezom. Ne mislim da je to zlonamerno. To je sticaj okolnosti i ne bi trebalo nikoga da zanima - rekao je Drobac.