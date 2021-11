MILETIĆ O POSETI KRIVOKAPIĆA BEOGRADU: Izbrisao sam ga, jer je on izbrisao svog ministra!

Gosti "Usijanja":

Urednik i voditelj: Jelena Pejović.

Da je bilo sreće ovaj susret bi se desio mnogo ranije. Što se nije desio, ja bih to prepisao jednom spoljno-političkom nesnalaženju ekspertske Vlade u Podgorici. Imali su lutanja u svojoj agendi. Desilo se da dobiju pomoći ili solidarnosti od Srbije u vidu vakcina protiv kovida. Deo tih vakcina usmerio se na oružane snage tzv. Kosova. Previše entuzijazma se naglašavalo spoljnopolitici Demokratske partije Socijalista u smislu priznavanja Kosova. Niko nije očekivao da će izaći iz NATO pakta. Oni sa toliko zadovoljsta priznaju Kosovo i uvek spominju. Podgorici i Ministarstvu unutrašnjih poslova znaju da je to rak rana Srbije - rekao je Vladimir Dobrosavljević u Usijanju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

PAVIĆEVIĆ: Krivokapić dolazi kao jedan političar sa oslabljenim autoritetom

- Ovaj susret mora da se pozdravi, to je dobro. Građani Crne Gore koji su glasali 30. avgusta prošle godine za razvlašćivanje Milovog DPS-a su očekivali vidljivo i brzo unapređenje Srbije i Crne Gore. Do toga nije došlo. Iz njihovog ugla najveću odgovornost za izostanak koraka leži na Krivokapiću. Krivokapić dolazi u Beograd sada, ali ako bude išao negde drugo ići će kao jedan političar sa oslabljenim autoritetom - istakao je Vladimir Pavićević.

foto: Kurir televizija

Pavićević je naveo da Krivokapić kao predsednik Vlade Crne Gore nema potporu ni tri poslanika.

- Čak i ta tri, četiri poslanika mu daju podršku povremeno. Podrška zavisi od teme. Ne znam ni jednu Vladu koja ima možda pet odsto poslanika. To je nešto nezabeleženo. Krivokapić nema podršku u Skupštini i to ga čini slabim. To što je slab predsednik Vlade znači da ne nosi nužni kredibilitet za buduće ozbiljnije dogovore. Jer, kada vi sednete preko puta njega, a znajući da je izneverio očekivanja velikog broja građana, a onda znate da čak i ako se dogovorite nešto da neće ispuniti ili neće moći - rekao je Pavićević.

MILETIĆ O KRIVOKAPIĆU: Izbrisao je svog ministra i proglasio Srbe genocidnim narodom

foto: Kurir Televizija

- U trenutku kada je Crna Gora prihvatila da proglasi Srpski narod za genocidan, ja sam gospodina Krivokapića izbrisao, jer je on izbrisao svog ministra, koji čak ni to nije tvrdio, nego je bio spreman da se ta dilema ostavi za dalje istraživanje i dokazivanje. On se odrekao takvog čoveka - istakao je Dejan Miletić.