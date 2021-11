UŽIVO PREDSEDNIK PRITEGAO DROBNJAKA ZBOG NEZAVRŠENOG PUTA: 50 puta, ali 50 puta sam te pitao jel završeno Kučevo - Majdanpek FOTO

Do Gradišta od Beograda biće potrebno sat vremena, do Golupca sat i 10 minuta. Milanovac-Kladovo biće gotovo do kraja godine, a onda ostaje Kladovo-Golubac, rekao je Vučić u Požarevcu

POŽAREVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u poseti Požarevcu gde prisustvuje ceremoniji obeležavanja početka izgradnje brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac.

Predsednik je po samom dolasku prvo pozdravio, kako to inače kaže, kineske prijatelje koje učestvuju u izgradnji. S njim u obilasku je i direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić, koji je upoznao predsednika s planom izgradnje Dunavskog koridora.

foto: TV Pink printscreen

- To znači da će do Gradišta od Beograda biti potrebno sat vremena, do Golupca za sat i deset minuta. Milanovac-Kladovo biće završeno do kraja godine, a onda ostaje Kladovo-Golubac - kazao je Vučić zahvalivši se radnicima kineske kompanije koji rade na ovom projektu.

U jednom trenutku on je razgovarajući s predsednicima opština upitao za jedna od puteva za koji su mu oni rekli da nije završen do kraja nego da je ostalo nedovršenih 11 kilometara puta.

Pošto je čuo da to nije završeno, predsednik se okrenuo ka v.d. direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku pa mu rekao: 50 puta, ali 50 puta sam te pitao jel završeno Kučevo - Majdanpek...i 50 puta dobio odgovor da je završeno...Sad ću sam morati da počnem da obilazim

foto: TV Pink printscreen

Vučić je dodao da je preostalo oko 90 kilometara brze saobraćajnice do Brze Palanke. Kako je istakao, nakon toga će se raditi na povezivanju sa Kladovom i Negotinom.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

- To znači da bi već u septembru trebalo da dođem da otvorim projekat, ali samo kao gledalac, pošto će verovatno neko drugi pobediti na izborima - kroz osmeh je poručio predsednik.

Kurir.rs