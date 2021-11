PREDSEDNIK U POŽAREVCU: Dali smo vam trenera, dajte jedan put za džabe! Našalio se s kineskim putarima i otkrio SPORTSKI TRANSFER

POŽAREVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju početka gradnje brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac (Dunavski koridor).

- Putevi su ono što spaja ljude, donosi posao, novi životni standard i menja lice naše zemlje. Srbija je, danas, potpuno ispresecana novim putnim arterijama, to je rezultat za koji se borite i za koji živite, poručio je predsednik na Instagramu. On danas prisustvuje ceremoniji obeležavanja početka izgradnje brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac (Dunavski koridor).

Vratite se u svoju zemlju! Predsednik je pozvao ljude sa istoka Srbije, koji masovno rade u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, da počnu da se vraćaju u Srbiju i da počnu da razmišljaju šta mogu da urade za svoju otadžbinu: Evo sada imamo puteve i to što ste zaradili tamo uložite u svoj kraj u svoju zemlju, uložite u posao pa da živite ali i zarađujete u svojoj zemlji, poručio je predsednik. Citirao i Alana Forda Odgovarajući na pitanja novinara o zelenoj agendi i da li u svetu govori jedno a u zemlji drugo, predsednik je rekao da svuda govori isto pa poručio da svi želimo da imamo čist vazduh i vodu, ali ko će da kaže radnicima u Kostolcu da će za 15 dana da izgube posao ili da će nekom u stanu biti hladno. On se opet osvrnuo na pitanje energetske bezbednosti pa rekao da Kinezi nisu budale jer su pokupovali sve rezerve uglja i litijuma jer žele da se obezbede za budućnost. Predsednik je govoreći o zelenoj agendi ironično citirao i Alana Forda: Bolje biti zdrav nego bolestan, Bolje biti bogat nego siromašan...

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić upoznao je predsednika sa dinamikom radova, a kineski partneri poručili su da će sve biti završeno na vreme, kako je planirano.

- To znači da će od Beograda do Gradišta biti potrebno sat vremena, do Golupca sat i deset minuta. Milanovac-Kladovo biće završeno do kraja godine, a onda ostaje Kladovo-Golubac - kaže Vučić.

On se zahvalio predstavnicima kineske kompanije "Šandong" (Shandong) koja radi na projektu izgradnje: Dali ste nam dobru cenu - poručio je predsednik.

Raspitivao se i koliko novca bi bilo potrebno za stazu od Rama do Srebrnog jezera.

- Kad završite deo do Golupca, naši planovi su da idemo da širimo put prema Brzoj Palanci, između Kladova i Negotina, ali to ćemo da vidimo, kako bude išla svetska kriza, možda sledeće godine počnemo to da ugovaramo. Ako ovo budete uradili kako treba - biće mnogo posla - najavio je predsednik čelnicima kineske kompanije.

Istakao je da je prosečna plata u Požarevcu 550 evra, ali da mora dodatno da se radi na infrastrukturi, kako bi se ljudi vraćali u taj kraj zemlje.

Iz kompanije su s predsednikom podelili jednu lepu vest - glavni trener košarkaškog kluba u Šandongu biće, kažu, Srbin, koji je trenutno u procesu dobijanja vize.

- Pošto smo vam 'dali' trenera, onda ćete jedan mali put od dva kilometra da nam uradite za džabe - našalio se predsednik sa kineskim predstavnicima.

