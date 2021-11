Podnošenje krivične prijave protiv izvođača radova na rekonstrukciji bazena na Spensu od strane nekoliko opozicionih stranaka u Novom Sadu i konferencija za novinare povodom toga, potpuno je nepotrebna parada organizovana u marketinške svrhe. Kako je i najavio gradonačelnik Miloš Vučević, odgovorni za nestručno obavljenu rekonstrukciju zakonski će biti sankcionisani, tako da se današnje aktivnosti novosadske opozicije mogu okarakterisati jednom rečenicom – besposlena opozicija i jariće krsti.

Dodajmo i to da se izvođač radova pismeno obavezao da sve nedostatke ispravi o sopstvenom trošku. Prvo punjenje bazena trebalo bi da bude obavljeno do kraja ovog meseca, a kompletni radovi će biti završeni do kraja godine. Nakon toga Grad će se odužiti građanima za period u kojem zatvoreni bazeni na Spensu nisu radili, besplatnim ulaznicama u skladu sa kapacitetima.

Važno je napomenuti i to da izvođač radova nema pravo na naplatu nikakvih dodatnih troškova, a da je SPENS dobio novac za kupovinu start blokova za takmičenja. Prvi put od otvaranja tog sportskog i poslovnog objekta, bazen će biti urađen po svim FINA standardima.

Što se tiče podnošenja krivične prijave, nama u Gradskom odboru Srpske napredne stranke, upada u oči i naprasno ujedinjenje pojedinih opozicionih stranaka, koje ne mogu da se dogovore ni oko zajedničkog predsedničkog kandidata na predstojećim izborima, a kamoli o zajedničkom nastupu na njima. Ako ih je totalno nepotrebna krivična prijava zbližila, nas to itekako raduje, jer su korak bliže zajedničkom porazu na aprilskim izborima. Za izbornu utakmicu mi u Srpskoj naprednoj stranci već sada smo spremni – i po postignutim rezultatima i po broju sigurnih glasova. Da li ćemo imati sa kim da se nadmećemo, zavisi od hrabrosti pojedinih opozicionih liderčića da nam izađu na crtu i brzine pranja njihovih biografija.