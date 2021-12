IVICA DAČIĆ ZA KURIR: Mrko, brinućemo o Daši, to ti dugujemo! SPS će ostati druga najjača stranka u Srbiji!

Predsednik republičke skupštine Ivica Dačić u intervjuu za Kurir priča koliko mu je teško pao oproštaj od jednog od najbližih saradnika Milutina Mrkonjića, koji je preminuo prošle nedelje, otkriva ko će nastaviti da vodi računa o njegovoj zakonitoj supruzi Dragani Daši Mrkonjić, čuje li se s njegovom decenijskom emotivnom saputnicom Anom Bekutom, ali i kako gleda na ekološke proteste, te šta očekuje od predstojećih izbora.

Govoreći o odlasku Milutina Mrkonjića, koji je, reklo bi se po reakcijama, bio omiljeni svima u SPS, Dačić priznaje koliko mu je lično to teško palo.

- To je bio najteži dan. Još traje tuga i zbunjenost što nas je napustio, jednostavno nismo naučili da ga nema pored nas. Odnosi u SPS su drugačiji nego u drugim partijama, kod nas ima porodične topline koje nema kod drugih, a Mrkonjić je u tome bio pravi otac. Omiljen među svima, i mladima i starijima, a i mi smo njemu bili bliski, on je sve nas doživljavao kao svoju braću, decu i unučiće. Njegov odlazak je ogroman gubitak, ne samo za SPS nego i za celu Srbiju. On je ceo svoj život posvetio Srbiji, bio je njen prvi neimar.

Bliski ste i s njegovom decenijskom emotivnom partnerkom Anom Bekutom. Jeste li na vezi poslednjih dana, kako je ona?

- I ona je teško doživela Mrkin odlazak. Bili su vrlo bliski i okrenuti jedno drugom. Na vezi sam sa Anom, bili smo zajedno ovih dana, pokušavamo da prebrodimo koliko kod je to moguće.

Ne može da se ne pomene i njegova zakonita supruga Dragana Mrkonjić. Kako je ona? Ko će brinuti o njoj sada, imajući u vidu da je upravo Milutin preuzeo svu brigu o njoj za života?

- Daša je u velikoj žalosti, ona i Mrka su imali dug zajednički put i ona je neodvojivi deo njegovog života. Brinućemo o njoj, to je i naša obaveza prema Mrki koju ćemo da ispunimo.

Aktuelni su protesti građana protiv „Rio tinta“, koji, nažalost, ne protiču mirno. Kako vi gledate na njih?

- Ovde očigledno nije reč ni o kakvim ekološkim akcijama, nego o pukim političkim protestima koji se odvijaju pod parolom nekakve zaštite reka i šuma. Nema tu nikakve ekologije, ima samo pokušaja da se radikalizuje politička scena u Srbiji nekoliko meseci pred izbore i da se unese napetost među birače i nekakav utisak vanrednih okolnosti. Ničeg vanrednog nema u Srbiji, ako izuzmemo borbu protiv korone, a to što pokušavaju ovi iz opozicije, koji se pritom sklanjaju iza nekih anonimnih aktivista jer ne smeju sami da povedu protest, to je ogoljena nasilna akcija manjine uperena protiv ogromne većine naših građana. Kad desetak ljudi izađe na auto-put i blokira saobraćaj, autobuse i kola s decom, majkama, porodicama, onda je to čisto nasilje i teško kršenje zakona.

Kako komentarišete činjenicu da su neki od najžustrijih protivnika dolaska „Rio tinta“ pojedini opozicioni lideri koji su se pre samo nekoliko godina i sami zalagali za istraživanje i iskopavanje litijuma u Srbiji?

- Predsednik Vučić je na to nedavno podsetio, a ja mislim da o tome treba da se priča svakog dana. Kakav treba da budete čovek da danas pravite protest protiv onoga što je bila vaša politika pre nekoliko godina? Te demonstracije podržavaju i Ðilas, Tadić, Vuk Jeremić, Zelenović, svi oni koji su doveli „Rio tinto“ u Srbiju i godinama im davali dozvole da rade ispitivanja. Koga sada mislite da prevarite svojim protestima protiv istog tog „Rio tinta“? Neverovatno je to što rade, ali ja sam više nego siguran da ogroman deo našeg naroda jasno vidi o čemu je tu reč i da na ulici imamo najobičnije varalice koji su do juče radili jedno, a danas blokiraju puteve zbog toga što su sami radili.

Kada već govorimo o opoziciji, kakav je vaš stav o njihovom najavljenom izlasku na izbore?

- Potpuno sam ravnodušan prema tome, njihove odluke me ne dotiču. Ni sada, ni prošle godine kada su bojkotovali izbore. Sami pali, sami se ubili. Nema ko im nije rekao da je bojkot izbora obična glupost, uključujući i Evropsku komisiju i Evropski parlament. Znate, ljudi ne mogu da razumeju kad čuju da neko neće da izađe na redovne izbore, a prošle godine su bili redovni izbori, kao što će biti i naredni predsednički i gradski izbori u Beogradu. Sad su odlučili da učestvuju na izborima. Odlično, skupite potpise, predajte liste i izađite na glasanje, obezbeđeni su vam svi uslovi za fer takmičenje. Ali ja mislim da to nije ono što oni traže. Oni bi hteli da dođu na vlast ali kada bi moglo bez izbora, bez kontrole i glasova naroda. Pa ne može, izbori su jedan jedini način da se dođe na vlast, to je demokratija. Sve ostalo je cirkus koji oni prave već skoro dve godine.

Ko bi po vama imao najveće šanse iz opozicije na predsedničkim, odnosno beogradskim izborima?

- Apsolutno me ne zanima. Čak i kad probam da razaznam te njihove kandidature, saveze i koalicije, jer to me nekad zainteresuje kao politikologa a ne kao političara i predsednika partije, ja ne mogu da povežem ko je tu za koga, a ko protiv onog drugog. To se menja iz dana u dan, mislim da ni njima nije jasno ko je tu s kim, kako će izaći na izbore i s kojim kandidatima, ali to je njihova stvar.

Ne krijete da bi SPS rado na izbore u koaliciji sa SNS. Jeste li već postigli dogovor o tome s naprednjacima?

- Od početka sam se zalagao da na predsedničkim izborima podržimo kandidaturu Aleksandra Vučića kao našeg zajedničkog kandidata, što smo uradili i na prethodnim izborima 2017. godine. Ubeđen sam da je to najbolje rešenje i da je to prava slika naših partnerskih i strateških odnosa s predsednikom Vučićem i njegovom strankom i, što je najvažnije, to je najbolje rešenje za Srbiju. I o tome se slažemo. Što se tiče izlaska na parlamentarne izbore, o tome se još vode razgovori i unutar SPS i na našim zajedničkim sastancima sa SNS, pa ćemo doneti odluku na vreme. Kako god da budemo nastupili na izborima, siguran sam da će naše dve stranke nastaviti saradnju kakvu smo imali do sada, što znači da ćemo biti u mogućnosti da formiramo većinu i vladu i da nastavimo zajedničku politiku koju vodimo proteklih godina. Ta politika je mnogo puta dobila ogromnu podršku naših građana i mi imamo i obavezu da nastavimo saradnju, jer to od nas traže naši građani.

Reklo bi se da vaš stranački kolega, ministar Novica Tončev, malo-malo zaređa s nekom aferom. Hoćete li ga i narednom sazivu vlade, ako se budete pitali, predložiti za ministarsko mesto?

- Dug je put do razgovora o ministarskim mestima, stvarno ne razmišljam o tome, a i ne planiram da razmišljam dok za to ne dođe vreme. Moramo prvo da ostvarimo što bolji rezultat na izborima, a da pre toga obiđemo celu Srbiju, razgovaramo s našim građanima, da čujemo od njih kakve promene očekuju i da se tome prilagodimo. A to ko će biti ministar, poslanik ili bilo šta drugo, za to je stvarno previše rano. Novica Tončev je ostvario najbolji rezultat u SPS na prošlim parlamentarnim izborima i ja to poštujem.

Da li ćete nakon izbora sledeće godine ostati na mestu predsednika Skupštine ili možemo da vas očekujemo opet na nekoj ministarskoj funkciji?

- Moraćete da sačekate nekoliko meseci za odgovor, bilo bi stvarno neozbiljno da pre izbora i rezultata razgovaramo o tome. A i tada ćemo o svim stvarima odlučivati u dogovoru s našim partnerima, kao što smo radili svaki put dosad.

Ivana Žigić

