DECENIJA SNAŽNE LJUBAVI U FOTKAMA: Ovako su se voleli Ana i Mrka, svuda su išli zajedno, nisu ispuštali jedno drugo iz naručja

Ana Bekuta izgubila je partnera Milutina Mrkonjića Mrku koji je preminuo u 79. godini.

Pevačica se od svog izabranika nije odvaja do poslednjeg trenutka, a mnogi se sećaju koliko je njihova ljubav jaka. O tome svedoče i fotografije na kojima se vidi da Mrka nije ispuštao Anu iz naručja, kao i da su uvek bili nasmejani, dobro raspoloženi i koristili svaku priliku da se zagrle i poljube.

foto: Damir Dervišagić

To se dešavalo na javnim događajima, koncertima, proslavama, a uspomene ne blede. Ana je jednom prilikom govorila da je Mrku upoznala kasno, ali da im je ta ljubav bila suđena. Najvažnija stvar u njihovom odnosu bila je poverenje.

foto: Damir Dervišagić

- Ne, nikada ne proveravamo jedno drugo. Poverenje je u našoj vezi prisutno od samog starta - pričala je svojevremeno i govorila da nikada neće stati na ludi kamen.

foto: Damir Dervišagić

Mrka je jednom prilikom pričao i da postoji jedna stvar koja Anu nervira.

- Ja kada sam išao na gradilišta išao sam isto ovako obučen. Možda malo novija garderoba, ali to je to. Evo ove cipele nosim već 22 godine, Bekute ne može da ih smisli, čim ih vidi skida ih, a ja ih obožavam, jako su udobne - govorio je pokojoni političar u emisiji "Sceniranje".

foto: Zorana Jevtić

Mada je za pevačicu znao iz medija, prvi susret dogodio se na koncertu Šabana Šaulilća i to 23. novembra 2012., a u emisiji "Iz profila" detaljno je ispričao kako je izgledalo njihovo upoznavanje.

foto: Ana Paunković

- Znao sam za Anu, ali je nikad do tad nisam sreo sve do novembra, kada smo se sreli na koncertu Šabana Šaulića, tačnije na after partiju, gde je pevala. Pitao sam Šabana za nju i on mi rekao da je to Ana Bekuta, mislim znao sam je, gledao sam je na televiziji, ali nisam znao kako uživo izgleda. Onda je ona došla i zapevala našem stolu, a ja joj lagano stavim ruku oko struka i naručim pesmu, a ona mi na to odgovori da može , samo da sklonim ruku jer sam oženjen čovek - govorio je on.

1 / 7 Foto: Sonja Spasić

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/K.Đ.

