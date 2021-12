MINISTAR VULIN: Svaki protest poput onih održanih u subotu srpsku policiju koštaju oko milion i sto hiljada evra

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da određeni centri moći žele destabilizaciju Srbije i da samo zahvaljujući ogromnoj uzdržanosti države i policije država izbegava sukobe i dodao da svaki protest poput onih održanih u subotu srpsku policiju koštaju oko milion i sto hiljada evra.

- U subotu ste budžet Ministarstva unutrašnjih poslova oštetili za milion i sto hiljada evra. Kada sledeći put budete pričali o tome da država treba da izdvoji milion evra za lečenje nekog deteta, setite se da ste lečenje toga deteta potrošili u subotu. Taj novac nismo morali da potrošimo, jer policija nije trebalo da bude tu, vanredno angažovana - poručio je ministar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

Istakavši da svaki protest ovoga tipa srpsku policiju košta oko milion i sto hiljada evra, ministar je dodao da se na taj način nanosi i šteta time što je stao saobraćaj, što neko nije hteo da prolazi kroz Srbiju, pa je platio putarinu u Rumuniji, što neka roba ili neki čovek nisu stigli na odredište.

- Ogromna većina ljudi koji su izašli u subotu ne prima pare od Rokfeler fondacije, ni od koga, ali organizatori protesta i oni koje ti ljudi podržavaju primaju pare od stranih fondacija. Imate pravo da kažete borim se za to da Đilas bude najbogatiji, da se zalažem za to da Rokfeler odlučuje ko će u Srbiji biti na vlasti i da plaća ljude za to. To je vaše pravo. Ali samo treba da se zna da je to to, da ovo nema veze sa ekologijom i životnom sredinom - rekao je ministar Vulin.

(Kurir.rs)