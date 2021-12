DRAGAN JOČIĆ OČUVAO DUH I OSTAO NESALOMIV: Posvećen veri, mnogo čita o istoriji i politici. Prijatelji bivšeg ministra OTKRIVAJU!

Prijatelji nekadašnjeg potpredsednika DSS otkrivaju da je on, uprkos nepokretnosti i teškom fizičkom stanju, nesalomiv duhom i da sada čak uspeva da bodri ljude oko sebe

Sledećeg meseca navršiće se tačno 13 godina od saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen tadašnji ministar policije i potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Jočić. Ozbiljnost povreda koje je tada zadobio značajno je ograničila i njegovo fizičko ozdravljenje, pa je Jočić od tog kobnog 25. januara 2008. godine nepokretan.

Njegovi prijatelji za Kurir otkrivaju da je Jočićev duh, uprkos ovako teškom fizičkom stanju, nesalomiv i da sada čak uspeva da bodri ljude oko sebe kada se nađu u nezavidnoj situaciji.

Nije se dao

- Draganovo fizičko stanje je isto već godinama. On je i dalje čovek kome je svakodnevno potrebna posebna nega. Međutim, on se jednostavno nije dao. On je mentalno jak i stabilan, duhovit i nalazi sve moguće načine da ne potone, da bude u kontaktu s porodicom i dugogodišnjim prijateljima. Duhovno je jak i posvećen veri. Čita puno i domaću i svetsku literaturu, pre svega voli knjige o istorijskim, geopolitičkim i socijalno-političkim temama - priča izvor iz Jočićevog okruženja.

On nam je otkrio i da Jočić danas, skoro 13 godina od tragedije koja mu je iz korena promenila život, komunicira s uskim krugom prijatelja.

- Osim porodice, Draganu je svih ovih godina nekolicina njegovih prijatelja pružala podršku da prebrodi sve te teškoće. I danas su tu. To su oni ljudi koji su ga na isti način prihvatali i tretirali kada je bio moćni ministar i sada kada je u zaista teškoj situaciji. Ali Dragan se ne predaje. Prati sve, interesuju ga razne stvari. Pronalazi tumačenja ili opravdanje za svaku situaciju, a vrlo često ume da nasmeje druge. Samo onaj ko ne poznaje Dragana može da pomisli da je tako nešto nemoguće, s obzirom na njegovu situaciju - ispričao je naš izvor.

Povukao se iz javnosti

Inače, Dragan Jočić se potpuno povukao iz politike i veoma retko se oglašava u javnosti. U prvom intervjuu, koji je dao za Nedeljnik i to sedam godina posle nesreće, govorio je, između ostalog, upravo o tome kako ovakvi događaji u potpunosti menjaju perspektivu.

- Kada vam se ovako nešto desi, vidite svu osetljivost i krhkost čovekovog življenja. Ukoliko smognete snage da prevaziđete teškoće u kojim ste, vi vidite da biti trkač ili biti nepokretan, biti bogat ili biti siromašan, biti zdrav ili teško bolestan, jeste samo stanje. A ono može da se promeni u deliću sekunde. Ovakva teška stanja su vreme pripremanja. Treba živeti najispravnije što se može. Hrišćanski - izjavio je tada Jočić za Nedeljnik.

Teška nesreća kod Velike Plane Službeni "mercedes" udario u psa Jočić je povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći 25. januara 2008. godine kod Velike Plane. Do udesa je došlo na auto-putu Beograd-Niš kada je službeno vozilo "mercedes benc", tip M 500 L, udarilo u psa. Vozač je izgubilo kontrolu, vozilo je sletelo s puta i isprevrtalo se. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova sedeo je na suvozačevom mestu i zadobio je teške povrede - slomljeni su mu peti vratni pršljen, karlica, ključna kost i rebra, koja su povredila pluća.

