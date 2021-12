MINISTAR POLJOPRIVREDE ODBRUSIO KRITIČARIMA: Nedimović: Gospodo, svojim odlukama ste uništili seljake i sve dali tajkunima!

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović oštro je odbrusio kritičarima kojima je poručio da ni kućicu za psa u svom životu nisu napravili a hoće da odlučuju o tuđim finansijama.

- Ne znam da li je došlo takvo vreme ili je moda, da neko ko na pošten način ni kućicu za kera nije napravio u svom životu, sada bezobrazno traži glas građana, ali i da upravlja džepovima sedam miliona ljudi. Jasno mi je da zbog toga ima sedam miliona razloga da bulazni, ali što je mnogo, mnogo je. Sada bi da sedam miliona sudbina ponovo kroji, kao da ih nije dovoljno gazio i to sve do gubitka njihovog dostojanstva, moralnog i ekonomskog. Da nije žalosno, bilo bi smešno i sit bih se ismejao na današnje izlaganje tzv. opozicionih eksperata i tobožnjih funkcionera nadležnih za poljoprivredu, koji se srećom za Srbiju, ništa ne pitaju - kazao je Nedimović.

Kako kaže, propali bi svi skupa zajedno, pre nego što bi i zaseli u fotelje.

- Ako ništa, bar bi tržište tako reagovalo na njihove predloge i najave da se posle 75 godina, genijalnom odlukom, ipak vratimo u stanje posle Drugog svetskog rata i uvedemo komandnu ekonomiju. Državno propisivanje koliko će šta da košta, ko će da kupuje i prodaje, koja će zemlja da izvozi u Srbiju, a koja ne, je bajka u koju ni osnovci ne veruju, niti žele, što je još gore po vas. Gospodo, vašim revolucijama, genijalnim odlukama, potpisima čuvenim penkalima 2009. godine ste dali srpsko tržište na tacni, pustili svu robu da bez taksi ulazi u Srbiju i sada sa takvim nebulozama izlazite pred građane. Dali ste nekolicini tajkuna, svima uveliko poznatih, ključeve srpskog tržišta, da haraju i odlučuju ko će da radi, a ko ne - ukazao je on.

Nedimović je podsetio da je desetine hiljada malih i srednjih preduzeća zatvoreno zbog tajkunskih korporacija, jer su ih, kaže, pogubnim kooperantskim ugovorima uslovljavali i cedili dok nisu izdahnuli.

foto: Marina Lopičić

- Ponoviću još jednom, to nije bilo pre devet vekova, već pre samo 9 godina. Sramota. Obavezali ste Srbiju međunarodnim sporazumima da pusti sve na svoje tržište, da posledica toga bude uništen skoro svaki seljak, samo kako bi ste se vi dodvorili, kao najveći poltroni, Evropskoj uniji. Niti vam je to iko od njih tražio, niti je ikada ijedna zemlja nešto tako slično potpisala do dana današnjeg. Mi zato moramo da uvodimo nove mere zaštite, mi moramo da malo, malo pa intervenišemo na tržištu i sprečavamo kolapse koje su vaši potpisi omogućili. Mislite da bi vam ijedna ozbiljna zemlja dozvolila da im zabranite izvoz u Srbiju, a vi da njoj prodajete šta vam padne na pamet - naglasio je Nedimović.

Ne treba puno pameti, kaže, da se vidi koliki su demagozi, koje "jedino zanima nasilno otimanje vlasti".

- Na izborima znate i vi da ćete proći k'o bos po trnju kad vidite da ta podrška o kojoj pričate ne postoji ni u vašim mislima više. Da li stvarno mislite da je narod naivan kao crvenkapa, pa da veruju lepim rečima gladnog vuka. U našem slučaju gladnog i vlasti i para. Na veliku žalost, vama nikad dosta, ne vredi da uzmeš ni 619 miliona evra, oči vazda gladne - zaključio je Nedimović.

Kurir.rs/ Foto/Source:Nemanja Nikolić