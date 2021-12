ZAHTEVI ISPUNJENI ALI DEO ORGANIZACIJA I DANAS PROTESTUJE: Mala grupa demonstranata se okupila ispred Vlade Srbije VIDEO

Uprkos ispunjenju svih zahteva, politički ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta i njegov Ekološki ustanak i ove subote je okupio demonstrante, ovoga puta ispred zgrade Vlade Srbije.

Na novom protestnom sastajalištu daleko je manje ljudi, ali je i ova mala skupina predvođena Ćutom blokirala jednu od najprometnijih raskrsnica u centru Beograda. Saobraćaj je zbog ovog protesta onemogućen na uglu Nemanjine i kneza Miloša.

Okolnosti koje su pratile skupove prethodne četiri nedelje i značajno osipanje broja demonstranata u odnosu na prošlu subotu, a drastično u odnosu na prva dva protestna skupa koja je organizovalo udruženje "Kreni-promeni", pouzdani su pokazatelji da je reč o političkom protestu zamaskiranom u ekološku pobunu i borbu za zdraviju životnu sredinu.

Postavlja se pitanje zašto bi ljudi i dalje dolazili na proteste za koje se ne zna uopšte zbog čega se organizuju. Svi zahtevi koji su se mogli čuti proteklih subota u potpunosti su ispunjeni. Između prošle i ove subote Ćuta je ostao bez još jednog aduta, jer je ukinut prostorni plan za izgradnju rudnika litijuma na području Loznice. Međutim, Ćuta je, kao i do sada, zaboravio šta je pričao i za šta se navodno borio, pa je svoju političku priču nastavio po svaku cenu - preoteo je proteste, poveo ih bez jasnog cilja i došao do toga da danas okupi samo one malobrojne koji i dalje veruju da ovo nema veze s politikom.

Podsetimo da su protestne blokade počele kada je Savo Manojlović, ispred Kreni-promeni, istakao dva zahteva - promenu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i povlačenje izmenjenog Zakona o eksproprijaciji. Pošto su oba zahteva ispunjena, Manojlović se povukao iz organizovanja protesta, ali ne i Ćuta. Taj raskol u ekološkom bloku doveo je i do poljuljanog poverenja građana u njihove stvarne namere. Jovanović je rekao da je osnovni cilj protesta "proterivanje" kompanije Rio Tinto iz Srbije. Pred današnji protest je rekao da ukidanje prostornog plana za izgradnju rudnika litijuma na području Loznice nije konačno rešenje i poručio da će protesta biti dok se projekat Ria Tinta formalno i pravno ne okonča.

