MINISTAR VULIN: Nismo upali u zamku, nijedan pendrek nije podignut za vreme protesta

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je danas da "policija ne može da obezbeđuje nelegalne skupove", navodeći da za održavanje protesta prethodnih subota, nisu tražene dozvole.

"To je kao da se nelegalno priključite na toplovod i zovete toplanu da kažete ne valja mi pritisak i temperatura mi nije odgovarajuća", rekao je Vulin za TV Hepi.

On je naveo da su "obojene revolucije" od Hong Konga, preko Ukrajine, Belorusije, Rusije, Srbije, "uvek bile na potpuno isti način".

"Policija stane u kordon, onda sa druge strane kao protivteža su mladi ljudi koji igraju, pevaju. Onda uvek, od Hong Konga do Srbije, dodje neka mlada prelepa devojka i da cvet policajcu. Policajac uhvati cvet sa sve onom opremom za razbijanje nereda i onda je taj ogroman 'kiborg' u stvari ganut njenom dobrotom. I gle čuda onda policija razbija...", izjavio je Vulin.

On je rekao da se "to radi od Hong Konga..., kako im nije dosadno, kako ne nadju neki drugi način da prezentuju to što rade".

"Dakle, to su obojene revolucije koje su potpuno iste, mi samo nismo hteli da upadnemo u tu zamku", rekao je Vulin, navodeći da "nijedan pendrek nije podignut" za vreme protesta.

