RASULO! Ovo je prava slika srpske opozicije kad Marinika kolo vodi! Da li je ovo snaga Đilasove ekipe?!

Današnji takozvani ekološki protest pretvorio se u fijasko, jer se pozivu Aleksandra Jovanovića Ćute odazvao još manji broj ljudi nego prethodne subote. Ljudi su očigledno prozreli prave namere i ambicije Jovanovića i ovoga puta su u još manjem broju došli na ove pseudoekološke a zapravo od starta čisto političke proteste.

Svako racionalan je i očekivao da se desi ovako drastično osipanje broja demonstranata, jer su prestali da postoje razlozi za izlazak na ulicu. Ispunjeni su svi zahtevi koji su proteklih nedelja isticani na blokadama auto-puteva, mostova i saobraćanica, pa je tvrdoglavo insistiranje na maltretiranju građana besprizorno sakupljanje političkih poena. Ćuta jeste zvao na ulicu, ali je on to očigledno uradio kao eksponent dvojca iz Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i Marinike Tepić, koji su se i sami pojavljivali na prethodnim protestima.

Đilas i Tepićeva imaju jasnu političku agendu, ali im je za ambiciozni master plan neophodno mnogo više nego što sami mogu da ponude. Otuda je i ovo njihovo "prilepljivanje" za ekološke pokrete ništa drugo do politički ćar za njihovu stvar.

Koliko ovi protesti imaju ili nemaju smisla najbolje se može sagledati kroz okolnosti koje su ih pratile u protekle četiri nedelje. Tako valja podsetiti da je između prošle i ove subote Ćuta ostao bez još jednog aduta, jer je ukinut prostorni plan za izgradnju rudnika litijuma na području Loznice. Međutim, Ćuta je, kao i do sada, zaboravio šta je pričao i za šta se navodno borio, pa je svoju političku priču nastavio po svaku cenu - preoteo je proteste, poveo ih bez jasnog cilja i došao do toga da danas okupi samo one malobrojne koji i dalje veruju da ovo nema veze s politikom.

Podsetimo i na to da su protestne blokade počele kada je Savo Manojlović, ispred Kreni-promeni, istakao dva zahteva - promenu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i povlačenje izmenjenog Zakona o eksproprijaciji. Pošto su oba zahteva ispunjena, Manojlović se povukao iz organizovanja protesta, ali ne i Ćuta. Taj raskol u ekološkom bloku doveo je i do poljuljanog poverenja građana u njihove stvarne namere. Jovanović je rekao da je osnovni cilj protesta "proterivanje" kompanije Rio Tinto iz Srbije. Pred današnji protest je rekao da ukidanje prostornog plana za izgradnju rudnika litijuma na području Loznice nije konačno rešenje i poručio da će protesta biti dok se projekat Ria Tinta formalno i pravno ne okonča.

