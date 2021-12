OHRABRUJUĆA NIKOLJDANSKA PORUKA VUČIĆA: Srbija će izaći iz energetske krize, NEĆE BITI RESTRIKCIJA STRUJE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče kopove i Termoelektranu „Kostolac“ i tako svoju krsnu slavu, Svetog Nikolu, proslavio s rudarima ovog basena. On je zahvalio rudarima jer, kako je rekao, bez njih „ne bi bilo struje“ u Srbiji.

Zahvalnost

- Ovog trenutka svi u Srbiji imaju struju, a broj kvarova je na nivou statističke greške. Dugačije je kad vodite državu nego kad ste neodgovorni - rekao je Vučić dodajući da je on jedini za rudare i za rudnike jer je svestan njihovog značaja. Predsednik je posebno zahvalio rudarima kopa „Drmno“ u Kostolcu koji su juče oborili rekord i iskopali 34.000 tona uglja.

Iznenađenje Rudarima doneo majčine kolače Vučić je prilikom posete kopova u „Kostolcu“ rudare počastio posnim kolačima koje je mesila njegova majka. On je zahvalio rudarima na svemu što rade za našu zemlju: - Dobro nam je i toplo zahvaljujući vama. Hvala na svemu.

- Juče je potrošnja bila 116.830 megavat-sati, mi smo proizveli oko 99.000, ostalo smo uvezli. Pre nekoliko dana imali smo samo 70.000 megavat-sati - istakao je Vučić i dodao da su radni dani problem jer industrija odlično radi. On je objasnio i da u TENT trenutno radi sedam od osam blokova, ali ne punom snagom „jer se đubre i blato sa uglja zadržalo u blokovima“, pa se dodaje mazut.

- A nedostatak mazuta se rešava sa Iranom i Azerbejdžanom. Mnogo komplikacija - naglasio je Vučić. On je, na pitanje novinara koja je svrha njegove posete kopovima i Kostolcu, odgovorio da je predsedniku mesto uz narod i da je došao kako bi „bodrio rudare“.

foto: Ana Paunković O Goranu Markoviću Streljajte nas, jer drugačije ne možete da nas pobedite Predsednik Vučić osvrnuo se i na izjave režisera Gorana Markovića da bi mogao da završi kao porodica Čaušesku u Rumuniji 1989. On je poručio da svima, pa i onima koji njemu priželjkuju najgore stvari, želi dobro zdravlje i uspeh u životu. - Mi nećemo nikoga da streljamo, čuvaćemo ih, paziti, davaćemo novac za sve aktivnosti u budućnosti, kao do juče, da se ne sekiraju - istakao je Vučić dodajući da on odavno predlaže da njega i njegovu porodicu streljaju jer drugačije da ih pobede ne mogu.

Nema više iznenađenja

- Obezbedili smo da Srbija ima najnižu cenu električne energije u celoj Evropi i uspećemo da izađemo iz energetske krize a da ljudi praktično ništa ne osete - podvukao je Vučić i dodao:

- Narode, gotovo je nemoguće da nas bilo šta iznenadi i da imamo prestanak sistema snabdevanja strujom, takozvani blekaut.

On je kazao da pre dva dana to nije mogao da kaže, ali da sada to sa ogromnom sigurnošću može.

foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije Krsna slava u Crkvi Svetog Marka Presekao kolač s bratom Andrejem i sinom Danilom Predsednik Vučić je juče, pre posete kopovima i Termoelektrani „Kostolac“, s bratom Andrejem i sinom Danilom u Crkvi Svetog Marka obeležio svoju krsnu slavu Svetog Nikolu. Njih trojica su u crkvu došli sa slavskim kolačem koji su u prisustvu sveštenika presekli i prelili vinom. - Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu! Sa Andrejem i Danilom, kao i svake godine, u Crkvi Sv. Marka - napisao je na Instagramu.

- Danas mnogo manje brinem nego pre dva dana. Sutra ćemo prikopčati u sistem blok A6 u TENT - najavio je. Predsednik je građanima poručio i da restrikcija struje neće biti, ali da zato za njega i za sve druge iz tog sistema više nema ni slava, ni Nove godine, Božića i drugih praznika, da bi građani mogli da imaju dovoljno energenata i tople stanove.

- Od 1991. nije ništa urađeno. Baš ništa, neki su bili 12 godina na vlasti i nisu ni prstom mrdnuli. Imamo na svega 500 priključaka kvarove, to je na nivou statističke greške. Prošle godine, kada nismo imali ovakvih problema, bilo je skoro tri puta više - rekao je Vučić objašnjavajući da Srbija ima para za dodatne količine struje i da nam u naredna dva dana predstoje dodatni razgovori za gas.

O šokantnim tvrdnjama novinara Nek Georgiev kaže Smilji Panić da joj sin nije ubijen! - Postoji nešto što se zove elementarna pristojnost. Zato je nekad najbolje ćutati i ne zloupotrebljavati nečiju tragediju - ovako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao tvit novinara i urednika Njuzmaks adrije Slobodana Georgieva u kome se tvrdi da Ranko Panić nije ubijen tokom demonstracija 2008. godine. - Taj čovek (Ranko Panić) stradao je samo zato što je hteo da šeta do RTS, ono što je Georgievu uvek bilo dozvoljeno. Čovek je teško povređen i preminuo je u Urgentnom centru. To sve govori o prirodi tog režima i ljudi koji bi da vrate taj režim. A ja mislim da je najbolje da Georgiev to kaže majci ubijenog, Smilji Panić - rekao je Vučić.

- Idemo ka tome da umirimo situaciju, iako potpuni haos tek stupa u značajnijem delu Evrope, to se vidi na svim berzama, a Srbija će uspeti da izađe iz ovoga na način da ljudi gotovo ništa ne osete - istakao je predsednik.

Boško Vukčević