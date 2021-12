PREDSEDNIK VUČIĆ: Izbori su jedino validno istraživanje! Bilo bi loše da prošlost pobedi u budućnosti

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić kazao je danas, povodom navoda lidera Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da opozicija u Beogradu ima 56 odsto, da će se za malo više od tri meseca održati izbori koji su najvažnije i jedino validno istraživanje.

- Dođu ljudi na biračko mesto, pa oni zaokruže broj ispred neke liste ili ispred nečijeg imena i kad se ti glasovi prebroje, to je istraživanje jedino validno - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da smatra da bi bilo loše da "prošlost pobedi u budućnosti", odnosno da bivši režim pobedi u Srbiji.

- Mislim da bi to bilo vrlo loše za Srbiju, ali naravno volju naroda ćemo uvek da poštujemo - istakao je on.

Đilas je kazao ranije danas da prema "pravim" istraživanjima, opozicija u Beogradu ima 56 odsto podrške građana.

Vučić je kazao da oni iz vlasti "nemaju istraživanja" i da to rade stručni ljudi.

- Ja mogu da vam kažem onda kada stručni ljudi urade istraživanja, a kada radi Dragan Đilas, onda ne, to je mašinski mozak. Samo ostaje da sačekaju to, pobedili su i to je u redu - kazao je predsednik.

