MINISTAR STEFANOVIĆ: Raznorazne nazovistručnjake uznemiri svaki potez države usmeren na jačanje Vojske Srbije

Ministar odbrane dr Nebojše Stefanovića oglasio se povodom kritika na račun Vojske Srbije. „Moram da primetim da raznorazne nazovistručnjake, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, toliko uznemiri svaki potez države usmeren na jačanje Vojske Srbije i poboljšanje životnog standarda srpskih vojnika da više ne uspevaju ni da prikriju svoje prave motive. Kada se predstavljate kao vojni sindikalac, a kritikujete povećanje plata pripadnicima Vojske Srbije, mislim da ne moram čak ni previše objašnjavati šta su vam pravi motivi. Jasno je i svim pripadnicima sistema odbrane, a i celoj Srbiji, kaže u saopšenju i dodaje:. Kada sindikatlija vreme u kom je Vojska Srbije razoružavana, rasparčavana, iz koje je praktično oterano oko 30.000 ljudi, dok su primanja onih koji su „pretekli“ čuvene transformacije njegovih političara koji su tada vodili državu bila za više od 70 odsto niža od današnjih, slavi kao zlatno doba, to sasvim dovoljno govori o njemu. Kada nas čovek kom je plata starijeg vodnika prve klase od 368 evra iz 2008. bila znatno bolja od ove od 645 evra naziva diletantima, nećemo se ni najmanje uvrediti. Ponosan sam što smo, za razliku od njegovih „stručnih“ saboraca iz opozicije, uspeli da pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dobiju već treće povećanje plata od početka prošle godine. Naši vojnici će uz januarsku platu dobiti još 8%, nakon prethodnih 17% koje su dobili. Ponosan sam i što smo pronašli sredstva u našem budžetu da povećamo plate pripadnicima Garde za još dodatnih 10 % s obzirom na veliki broj zadataka koji obavljaju. Oni to i te kako zaslužuju. A kada ih omalovažava neko ko se predstavlja kao njihov kolega, to opet dovoljno govori o njemu. Koliko se u tome služi manipulacijama i neistinama najbolje govori i činjenica da pripadnici Vojne policije primaju ili vojnopolicijski dodatak od 15 % na platu ili trupni u zavisnosti koji je povoljniji za njih. Mi ćemo nastaviti na sve moguće načine da unapređujemo životni standard pripadnika svih jedinica i organizacionih celina sistema odbrane. Naravno, nikada nismo ni obećavali da je moguće preko noći ispraviti sve posledice temeljnog uništavanja, koje su sproveli njegovi politički drugari. Na temu stanova želim da podsetim da je iza njih ostalo više od 20.000 vojnih lica sa nerešenim stambenim pitanjem, te je tačno da je dobiti krov nad glavom vojnicima bio sam pusti san, ali u vreme njegovih Tadića, Đilasa, Jeremića i ostalih. Samo u prethodnoj godini oko 1.500 pripadnika sistema odbrane rešilo je stambeno pitanje i evo baš u ovoj nedelji u novoizgrađene stanove u novosadskom naselju Jugovićevo se useljava još njih 140 sa svojim porodicama.“

Kurir.rs